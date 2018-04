Opnieuw Vietnamese activist veroordeeld tot jarenlange celstraf

Opnieuw is een Vietnamese activist veroordeeld tot een jarenlange celstraf. De 53-jarige Nguyen Van Tuc kreeg dinsdag een celstraf opgelegd van achttien jaar waarvan vijf jaar voorwaardelijk, meldt persbureau Reuters. Nguyen zou “het voortbestaan van de staat” hebben bedreigd door anticommunistische berichten op internet te publiceren. Ook was hij aangesloten bij de zogenoemde Broederschap voor Democratie, een organisatie die door de regering als terreurorganisatie wordt beschouwd.

Nguyen zat al sinds september 2017 in voorarrest. Op basis van welk bewijs hij precies is veroordeeld, is onduidelijk. Volgens de lokale politie oordeelde de rechtbank “in lijn met de wet- en regelgeving”.

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch dringt aan Nguyen vrij te laten. Volgens Phil Robertson, vice-directeur van de Aziatische tak van de organisatie, kan niet bewezen worden dat Nguyen strafbare feiten heeft begaan. In een verklaring schrijft hij:

“Het is de realiteit van de dag dat de rechtbank alles doet waar de regering om vraagt. Dit laat nogmaals zien hoe nep deze veroordelingen zijn.”

Oprichter Broederschap voor Democratie

Vorige week werden zes andere Vietnamese activisten veroordeeld tot celstraffen van maximaal vijftien jaar. Ook zij zijn schuldig bevonden aan pogingen om het volksbestuur van de communistische eenpartijstaat omver te werpen. Onder de veroordeelden was de mensenrechtenactivist Nguyen Van Dai, oprichter van Broederschap voor Democratie. De andere veroordeelden waren leden van de organisatie.

In het Zuidoost-Aziatische land zitten momenteel tientallen politieke gevangenen vast. Het land staat erom bekend berichten die de heersende partij niet bevallen te censureren en verspreiders zwaar te straffen. Vorige week noemde Amnesty International het regime in Hanoi nog “een van de grootste gevangennemers van vreedzame activisten”.