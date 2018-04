Ondanks fraaie resultaten vervangt VW zijn topman

Het Volkswagen-concern maakt zich op voor een wisseling aan de top. Bestuursvoorzitter Matthias Müller (64) moet volgens Duitse media het veld ruimen, als onderdeel van een ingrijpende hervorming van de leiding van de grootste autobouwer ter wereld. De raad van commissarissen zou dit vrijdag goedkeuren.

Tot het concern behoren behalve het merk Volkswagen ook onder meer Audi, Porsche, Seat, Skoda en vrachtwagenbouwers Scania en MAN. De nieuwe topman wordt Herbert Diess (59), die nu alleen voor het merk Volkswagen verantwoordelijk is.

De voormalige BMW-manager werkt pas sinds juli 2015 bij Volkswagen. Daardoor kan hij niet persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor de frauduleuze manipulatie van uitlaatgassen van dieselauto’s, een schandaal dat in dat jaar aan het licht kwam. Dat is een voordeel dat het bedrijf kan helpen die donkere bladzijde om te slaan.

Beurskoers omhoog

Ondanks het schandaal – dat leidde tot hoge boetes, rechtszaken, verplichte terugkoopregelingen en aanpassingen van de dieselmotoren – maakte het bedrijf over 2017 een nettowinst van maar liefst 11,4 miljard euro (tegen 5,1 miljard over 2016) en verkocht het meer auto’s dan ooit (10,7 miljoen in 2017).

De grote aandeelhouders van Volkswagen – de families Piëch en Porsche, de deelstaat Nedersaksen en Qatar – zouden al hebben ingestemd met de veranderingen aan de top. De beurskoers van het concern sprong na het bericht 5 procent omhoog.

In een verklaring sprak VW dinsdagmiddag voorzichtig van „een mogelijke verdere ontwikkeling van de leiderschapsstructuur en mogelijke personele veranderingen in het bestuur”. Daar werd aan toegevoegd dat topman Müller „bereidheid heeft getoond aan de veranderingen mee te werken”. Dat wordt uitgelegd als teken dat hij zich bij zijn vertrek heeft neergelegd.

Meer schandalen

Met Diess hoopt VW niet alleen een stap te zetten weg van het dieselschandaal. Hij heeft zich sinds zijn komst naar het hoofdkwartier in Wolfsburg ook sterk gemaakt voor stroomlijning van de complexe organisatie. Diess is voor decentralisatie van verantwoordelijkheden.

Müller kwam in 2007 naar Volkswagen en volgde in september 2015, na het uitbarsten van het dieselschandaal, Martin Winterkorn op als bestuursvoorzitter. Sindsdien kreeg hij met nog meer schandalen te maken: de verdenking van marktmanipulatie door het verstrekken van onjuiste informatie, de verdenking van illegale kartelafspraken, en het gebruik van apen bij het testen van uitlaatgassen, waarbij de dieren de gassen moesten inademen.