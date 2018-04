OM in beroep tegen zaak dodelijke woningoverval

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in beroep tegen de vonnissen die de rechtbank in Assen uitsprak in de zaak over de dodelijke woningoverval in het Drentse Gees. De rechter legde vorige week celstraffen tot twaalf jaar op aan drie mannen die betrokken waren bij de dood van de 69-jarige Koert Elders. Een vierde verdachte, tegen wie het OM twaalf jaar eiste, werd vrijgesproken. De rechtbank verklaarde het OM niet ontvankelijk in deze zaak.

Volgens de rechtbank heeft het OM de rechter bewust geprobeerd te misleiden. De officier van justitie zou een verklaring in het strafdossier hebben opgenomen terwijl zij wist dat hierin onjuistheden stonden. Hierdoor zou de verdachte, de 25-jarige Fidan J., een tijd onterecht in voorarrest hebben gezeten.

Vormfouten in onderzoek

Het OM ontkent de rechtbank bewust te hebben misleid en gaat in beroep tegen alle vier de uitspraken, die lager zijn uitgevallen door de beschuldigingen aan het adres van het OM. Wel geeft Justitie toe “vormfouten” te hebben gemaakt in het opsporingsonderzoek. In een verklaring schrijft het OM “tegemoet te komen aan de wens van de nabestaanden”. De vier strafzaken worden bij het Gerechtshof opnieuw beoordeeld.

In juni 2016 drongen minstens drie personen de woning van de 69-jarige bungalowverhuurder Koert Elders binnen. Elders verzette zich, waarna hij werd vastgebonden en mishandeld. Zijn vriendin werd gedwongen geld uit de kluis te halen. Na het vertrek van de overvallers overleed Elders. Hoeveel geld buit werd gemaakt, is onbekend.

Correctie (10 april 2018): In een eerdere versie van dit stuk stond dat de rechtbank straffen had geëist. Dat klopt niet. Een rechtbank legt straffen op. Hierboven is dat aangepast.