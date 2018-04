Reizigers lichten NS voor half miljoen euro op

Het was jarenlang zeer eenvoudig om te frauderen met treinkaarten van de Nederlandse Spoorwegen. Reizigers hebben voor ruim vier ton de Nederlandse Spoorwegen opgelicht door fraude met de NS-Business Card. Zeker vijftig reizigers hebben tussen 2012 en 2015 in totaal honderdduizend euro ten onrechte geclaimd bij vertraging, zelfs wanneer ze die reizen niet maakten. Dat blijkt uit onderzoek van het Algemeen Dagblad. Inmiddels is het grootste deel van het geld terugbetaald, zegt een woordvoerder van de NS.

De fraudeurs met de NS-Business Card zijn door het bedrijf voor de rechter gesleept. Het gaat onder meer om een echtpaar uit Den Haag dat bedrijven oprichtte om de luxe kaart voor zakelijke reizigers aan te schaffen. In vijf jaar tijd reisden zij voor een totaalbedrag van 191.000 euro zonder de rekeningen te betalen. Deze fraude is niet meer mogelijk doordat NS gestopt is met langdurige incassotrajecten.

‘We gingen uit van goede bedoelingen’

Reizigers die vertraging hadden konden van de NS geld terugkrijgen wanneer ze hun kaartje opsturen. Maar dat gold niet voor abonnement- en studentenkaarthouders. Het was voor de NS niet duidelijk welk traject zij reisden. “We gingen uit van de goede bedoelingen van reizigers”, zegt een woordvoerder van de NS. De controle was handmatig en steekproefsgewijs.

In 2014 viel het de Nederlandse Spoorwegen op dat sommige reizigers wel erg veel geld terugvroegen. Ook op trajecten waar helemaal geen vertraging had plaatsgevonden. Met het overgrote deel van de vijfig frauderende reizigers is gelijk een terugbetaalregeling gestart. Drie mensen stapten naar de geschillencommissie van de NS en werden in het ongelijk gesteld, aldus de woordvoerder.

Sinds de invoering van het ov-chipkaart in 2014 en het verplichte in- en uitchecken op het perron is deze vorm van misbruik uitgesloten. Sindsdien worden de ‘geld-terug-bij-vertraging-verzoeken’ automatisch gecontroleerd en zijn er volgens NS geen nieuwe gevallen van grootschalige fraude meer geweest. Daarnaast heeft het bedrijf in 2017 een speciaal misbruik- en fraudepreventieteam opgericht.