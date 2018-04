Nederland had na Zweden en VK de minste verkeersdoden in 2017

Nederland staat in de top drie van de Europese lidstaten waar de minste verkeersdoden vielen in 2017, blijkt uit cijfers van de Europese Commissie (EC). In totaal stierven in de EU ruim 25 duizend mensen door verkeersongelukken, driehonderd minder dan een jaar eerder.

Gemiddeld kwamen 49 mensen per miljoen inwoners om in de EU, een jaar eerder was dit vijftig en in 2010 63. In Zweden ligt het dodental van 2017 met 25 per miljoen inwoners het laagst, daarna volgt het Verenigd Koninkrijk met 27. In Nederland stierven 31 mensen per miljoen inwoners in een verkeersongeluk.

Doelstelling EU

Het verschil tussen de landen met de meeste verkeersdoden en de landen waar de minste mensen op de weg stierven is kleiner geworden. Alleen in Bulgarije en Roemenië stierven meer dan tachtig mensen op een miljoen inwoners. In deze landen vielen respectievelijk 96 en 98 verkeersdoden per miljoen inwoners.

De EC noemt de nieuwe cijfers “bemoedigend” maar benadrukt dat dit niet betekent dat het aantal verkeersdoden voor 2020 gehalveerd zal zijn, zoals de EU zich ten doel heeft gesteld. De Commissie roept haar lidstaten op “alles in te zetten om de Europese wegen veiliger te maken” en zegt zelf ook in te zullen grijpen. In een persbericht schrijft Eurocommissaris voor transport Violeta Bulc: