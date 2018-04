‘Muur’ om Ahold is aan renovatie toe

Ze vonden het toch lichtelijk verwarrend allemaal, de aandeelhouders van supermarktconcern Ahold Delhaize. In eerst instantie mochten ze nog wel stemmen over het in stand houden van de beschermingswal rond het bedrijf, en het volgende moment opeens niet meer. Het onderwerp was een zaak van het bestuur, zo luidde de uitleg die Ahold begin dit jaar gaf. Toestemming van aandeelhouders was volgens het bedrijf daarom niet nodig.

Niet iedereen is het daarmee eens. Een activistische belegger uit Frankrijk, genaamd CIAM, stuurde recentelijk een brief naar de top van Ahold Delhaize waarin het fonds de constructie bestempelde als een „gifpil”, die de waarde van het bedrijf drukt. Het zou zodoende „onwettig” zijn om dat niet aan aandeelhouders voor te leggen, meent CIAM.

Het Franse fonds, dat nog geen procent van alle aandelen bezit, kreeg bijval van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Volgens de belangenvereniging heeft Ahold Delhaize beleggers „mogelijk misleid”. Woensdagmiddag, tijdens de jaarlijkse vergadering voor aandeelhouders, staat het onderwerp ter discussie op de agenda. Mogelijk scharen dan ook andere beleggers zich achter de kritiek.

De constructie waar CIAM en de VEB vanaf willen, heet de Stichting Continuïteit Ahold Delhaize (SCAD), die sinds 2003 bestaat. Het orgaan heeft de macht om in één keer een aanzienlijk belang in het bedrijf te nemen, waardoor het ongewenste overnames kan blokkeren of vertragen. Een dergelijke constructie komt bij Nederlandse bedrijven vaker voor: in 2013 voorkwam KPN met behulp van zo'n stichting een overname door Mexicaanse América Móvil.

Na vijftien jaar is de beschermingsmuur om Ahold Delhaize aan renovatie toe. Bij het opbouwen van het mechanisme werd namelijk afgesproken dat de constructie afloopt in het najaar van 2018. Om ook nadien beschermd te zijn tegen overnames moet de top van het supermarktbedrijf ergens de komende maanden dus besluiten tot verlenging.

Ten tijde van de fusie in 2016 kwam verlenging ook al eens ter sprake en toen werd dat voornemen wel voorgelegd aan aandeelhouders. Kort voordat daarover op de jaarlijkse vergadering zou worden gestemd, zag Ahold toch van het plan af. Een jaar later stond het onderwerp niet meer op de agenda. Inmiddels gingen aandeelhouders er niettemin van uit dat hun goedkeuring nodig was om de afspraken te verlengen.

Dat Ahold Delhaize het plan destijds wel wilde voorleggen, is volgens een woordvoerder omdat het toen om een ander voorstel ging: naast verlengen wilde het concern de beschermingsconstructie ook opnemen in de statuten van het bedrijf. Voor zo’n verandering is toestemming van aandeelhouders nodig. Voor het verlengen van de bestaande afspraak, waarover het nu gaat, is dat volgens de zegsvrouw niet het geval.

Het is daarom maar zeer de vraag in hoeverre de poging van CIAM en de VEB succes gaat hebben, zo stelt Rients Abma van Eumedion, de belangenclub voor institutionele beleggers. Juridisch is het verhaal van Ahold „goed dichtgespijkerd”, meent hij. Ook analisten die Ahold volgen, achten de kans klein dat er alsnog een stemming komt.

Dat Ahold het besluit niet voorlegt aan beleggers wil volgens Alan Vandenberghe van KBC Securities overigens niet zeggen dat het bedrijf de verdedigingsmuur per definitie aanhoudt. „Het kan ook goed zijn dat ze inzien dat zo’n afweermechanisme niet langer nodig is”, denkt hij. De woordvoerder van Ahold Delhaize laat weten dat een besluit daarover pas na de vergadering van woensdag wordt genomen.

En wat als die constructie zou verdwijnen? Moet Ahold dan opeens vrezen voor een overname? Vandenberghe sluit het niet uit. Met name in de Verenigde Staten, waar het bedrijf ongeveer tweederde van zijn omzet behaald, is sinds de overname van Whole Foods door Amazon een consolidatieslag gaande. En Ahold Delhaize heeft in dat land „een aantal interessante bezittingen”, zegt hij.

Concurrenten zoals het Amerikaanse Kroger buiten de poort houden met beschermingsmuren zoals die van Ahold vindt Vandenberghe evenwel „niet meer van deze tijd”. Bedrijven doet er volgens hem veel verstandiger aan de aanval te kiezen. „Het creëren van waarde voor aandeelhouders is een veel beter verdedigingsmechanisme.”