Mark Zuckerberg wacht oefening in nederigheid

Als Mark Zuckerberg zijn T-shirt verruilt voor een pak, dan moet er wel echt wat aan de hand zijn. Maandag had de Facebook-oprichter, jasje-dasje, al een eerste informeel overleg met de Amerikaanse parlementariërs die hem dinsdag en woensdag naar verwachting gaan ondervragen. Het belooft een zware zit te worden voor Zuckerberg, die in het Congres en de Senaat moet uitleggen hoe het kan dat gegevens van 87 miljoen Facebookgebruikers door het bedrijf Cambridge Analytica zijn misbruikt voor politieke campagnes. Dergelijke hoorzittingen gaan doorgaans met veel politiek theater gepaard.

Het wordt een oefening in nederigheid voor Zuckerberg. De oprichter en bestuursvoorzitter van het sociale netwerk waar 2,2 miljard mensen actief zijn, ging aan de vooravond van de hoorzitting alvast diep door het stof. „We zagen onze verantwoordelijkheid niet breed genoeg, en dat was een grote vergissing”, zegt Zuckerberg in een verklaring.

Oproep: zijn uw gegevens gedeeld met Cambridge Analytica? Laat het ons weten Heeft u van Facebook te horen gekregen dat uw gegevens mogelijk bij Cambridge Analytica terecht zijn gekomen, heeft u misschien gebruikgemaakt van ‘This Is Your Digital Life’ of meegedaan aan de persoonlijkheidsquiz ‘You Are What You Like’? Dan horen we daar graag meer over. U kunt contact met ons opnemen via het mailadres fbonderzoek@nrc.nl.

Russische inmenging

Dinsdagavond Nederlandse tijd getuigt hij voor de Justitie- en Handelscommissie van de Senaat, woensdag wordt hij gehoord in het Huis van Afgevaardigden. Het zit er volgens Amerikaanse media ook in dat Zuckerberg gevraagd gaat worden naar hoe Rusland Facebook heeft gebruikt in de verkiezingen van 2016, toen Donald Trump werd verkozen. Dat onderwerp ligt zeer gevoelig vanwege het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar Russische inmenging in de verkiezingen.

Facebook stelt een eigen onafhankelijk onderzoek in naar de effecten van sociale media op verkiezingen en democratie. Het bedrijf stelt dat ten minste 146 miljoen gebruikers berichten hebben gezien van een Russisch agentschap dat in verband wordt gebracht met politieke advertenties tijdens de Amerikaanse verkiezingen.

Er is Zuckerberg veel aan gelegen om met goede antwoorden te komen. Politici aan zowel de linker- als de rechterkant van het politieke spectrum willen strengere regels, mogelijk tot verplichte opsplitsing van Facebook aan toe. De Democratische senator Bill Nelson zei dinsdag tegen persbureau AP: „Ik denk dat hij snapt dat strengere regulering erg dichtbij kan zijn.” Zuckerberg heeft recent gezegd dat hij openstaat voor strengere regels vanuit de overheid om misbruik van zijn platform te voorkomen.