Johan Remkes weg als commissaris Koning Noord-Holland

Johan Remkes (VVD) stopt voortijdig als commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Dat meldt de provincie dinsdag. Remkes, die voorheen Kamerlid en minister van Binnenlandse Zaken was, geeft als verklaring dat hij meer tijd voor zijn privéleven wil.

Remkes’ tweede termijn liep tot 2022, maar de 66-jarige politicus heeft besloten slechts tot 1 januari 2019 aan te blijven. Door nu al zijn vertrek aan te kondigen, is er voldoende tijd om een geschikte opvolger te zoeken en in te werken voor de verkiezingen van de Provinciale Staten, die 20 maart volgend jaar plaatsvinden.

Staatscommissie

Behalve zijn werk als commissaris van de Koning leidt Remkes momenteel een staatscommissie die onderzoek doet naar het Nederlandse parlementaire stelsel. De commissie brengt voor het einde van het jaar een advies uit.

Johan Remkes werd in 1975 voorzitter van de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD. Hierna bleef hij zijn hele werkzame leven actief voor de VVD. Remkes was onder meer Lid van de Provinciale Staten van Groningen, gemeenteraadslid in Groningen, Kamerlid, staatssecretaris, minister en vicepremier. Hij was sinds 2010 commissaris van de Koning.