De lekker vrije vrouw Als je de kleedkamer binnenkomt, kijk je recht tussen haar gespreide benen, waar ze net een handdoek als flosdraad tussendoor trekt. Je kijkt snel weg maar het is al te laat. Een week later komt ze uit de douche op je af, met intimiderend zwiepende grote borsten. Haar handdoek bungelt losjes in haar rechterhand en is nadrukkelijk niet rond haar middel gewikkeld. Want hey, ze voelt zich lekker in haar lijf en waarom zou ze zich dan verstoppen?

De vrouw die hier niet wil zijn. Newbees in de sportschool zijn te herkennen aan het witte A4-tje in hun hand, waarop staat welke oefeningen ze moeten doen. Maar ook zonder papiertje haal je ze er zo uit. Ze hebben meestal een grote grijze joggingbroek aan, meer iets om mee op de bank te zitten dan om echt lekker in hard te lopen. Maar vooral zijn ze te herkennen aan hun mishandelde houding die schreeuwt: Ik wil hier niet zijn. Ik wil op de bank een grote zak kersenbonbons leegeten.

De personal trainer Hij draagt een shirt met de tekst: „I’m on a mission” en een sok-achtig grijs mutsje op zijn hoofd. Verder een sportieve broek met zeer laag kruis. Op goede dagen, vindt hij, lijkt hij best een beetje op David Beckham. De soapies en B-acteurs die hij personal traint zijn halve vrienden geworden en hij vindt dat hij zelf inmiddels ook wel een beetje de celebrity-glow heeft. Wel jammer dat hij tussen de lessen door de sportschool met een swiffer stofvrij moet houden. Niet cool.

De zendeling Ze is niet minder dan euforisch. Nu ze hardlopen heeft ontdekt is eigenlijk alles in haar leven de goede kant op gevallen. Ze vertelt erover, tijdens het hardlopen op de band in de sportschool, maar ook op haar werk, verjaardagen. Want het gekke is, sinds ze zelf hardloopt, kan ze zich niet meer voorstellen dat andere mensen niet zouden willen hardlopen.

De ademer Je bent laat bij yoga en je kunt je matje alleen nog naast hem uitrollen. De zware ademer, die opvallend vaak ruim behaard is en graag T-shirts zonder mouwen draagt. Hij zit, natuurlijk, al met gekruiste benen zwaar te ademen. Hij kan zo goed ontspannen dat hij eigenlijk vergeten lijkt te zijn dat hij niet thuis is. Na jou komen er nog twee laatkomers, de juf vraagt of iedereen nog een klein beetje wil inschikken. Bij de zijwaartse draai op de grond zwiepen zijn handen in je gezicht. ‘Geeft niks’, mompel je. Het valt je zwaar te ontspannen.

De fitgranny Ze is minstens zestig, tanig en heeft de gelooide huid van iemand die hele zomers op haar moestuin woont. Vanzelfsprekend draagt ze haar haren kortpittig. Discipline is haar middle name. Elke dag een kwartier koud douchen is voor haar geen ontbering maar een heerlijk begin van de dag. Net als Maarten ’t Hart kookt zij bewust niet lekker, zodat ze nooit te veel eet. Op de sportschool heft ze gewichten tussen de mannen, die haar behandelen als one of the guys. Op zondag komt er niets tussen haar en haar spinningklasje. Dat geeft ze namelijk.

Degene die het nooit zal leren Tijdens het yogaklasje sta je in de adelaarhouding te wiebelen als je hem hoort. De droge plof. De vrouw die niet voor niets helemaal achteraan was gaan staan, is weer omgevallen. Bij het steps-klasje is ze degene die steeds de verkeerde kant op beweegt, tegen de klok in. Haar hersenen kunnen links en rechts in combinatie met een grote spiegelwand maar moeilijk recht breien. Dat ze toch voor de sportschool kiest en niet voor bijvoorbeeld zwemmen, duidt op een zekere hang naar zelfkastijding.