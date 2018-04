Hoge Raad: zaak over belediging Hilbrand Nawijn moet over

De zaak tegen SP-gemeenteraadslid Lennart Feijen die in 2014 zijn mederaadslid Hilbrand Nawijn een ‘racist’ noemde, moet over. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald.

Na een debat in de gemeenteraad schreef Feijen op het sociale medium Twitter over “discriminatie van een complete geloofsgemeenschap door de racist Nawijn”. Feijen zette de uitspraak op Twitter nadat Nawijn, toen nog gemeenteraadslid in Zoetermeer, zich had uitgesproken tegen de komst van een islamitische school in Zoetermeer.

Dat tweet tot een rechtszaak. Feijens advocaat stelde dat Feijen nooit de intentie had gehad om Nawijn te beledigen, en het raadslid de kwalificatie over zichzelf had afgeroepen door dergelijke uitspraken te doen. Feijen werd in 2015 vrijgesproken omdat hij de uitspraken had gedaan in de context van een politiek debat.

“Veel te ver gegaan”

Het Openbaar Ministerie (OM) ging tegen de uitspraak van de rechter in Den Haag in beroep en verweet Feijen dat hij Nawijn “opzettelijk” had beledigd. Of er sprake is van belediging in juridische zin, hangt af van de inhoud van de uitspraak maar ook van de context.

Het gerechtshof besloot in hoger beroep vervolgens dat er wel degelijk sprake was van belediging. Feijen zou met zijn uitspraak “veel verder zijn gegaan dan nodig”, aldus het hof destijds. Ook zou de Twitteruitspraak niet zijn gedaan in de context van het politieke debat. Het SP-raadslid moest een boete van 350 euro betalen.

Hoger beroep moet opnieuw

De Hoge Raad gaat niet mee met de uitspraak van het gerechtshof. Het debat in de gemeenteraad was wel degelijk de aanleiding voor de tweet, aldus de Raad. Daarbij mag een politicus verder gaan in zijn uitspraken dan een burger omdat een politicus zaken van algemeen belang moet kunnen bespreken.

De Hoge Raad sluit zich daarmee aan bij een eerder advies van advocaat-generaal Taru Spronken. Zij stelde dat het verkeerde criterium is gebruikt om te beoordelen of de uitlatingen toelaatbaar zijn.

De Hoge Raad vernietigde dinsdag het hoger beroep en besliste dat de zaak terug moet naar het gerechtshof. Daarbij geeft de Raad het gerechtshof de instructie mee dat er opnieuw goed gekeken moet worden naar de mate van vrijheid die voor politici geldt en naar de context van Feijens tweet.