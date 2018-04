Hij leverde zijn laptop en harddisk leeg in bij zijn baas

Vertrouwen deed hij zijn werkgever niet meer. Als een marktingmedewerker op non-actief wordt gesteld, vraagt zijn werkgever om diens laptop, externe harde schijf, leaseauto en telefoon in te leveren. Dat doet de man, maar hij geeft van te voren aan dat hij eerst zijn privébestanden van de laptop en harde schijf wil halen. De werkgever stemt hier mee in.

Na het inleveren van de spullen constateert de werkgever dat de werknemer „meer heeft gedaan dan alleen uw privégegevens van de laptop halen”; de harde schijf en laptop zijn volledig geformatteerd. Volgens de werkgever zijn daarmee gevoelige bedrijfsgegevens verloren gegaan en is er geen back-up. Daarop ontslaat de werkgever de man op staande voet op grond van het „wederrechtelijk vernietigen dan wel het zich wederrechtelijk toe-eigenen van gegevens” die eigendom zijn van de werkgever. De man vecht zijn ontslag aan.

De kantonrechter stelt de werknemer (grotendeels) in het gelijk, waarop werkgever in beroep gaat. Het hof oordeelt vervolgens dat het leegmaken van de laptop en de harddisk een verkeerde beslissing was, omdat de man toch wel kon snappen dat zijn baas over de bedrijfsgegevens wilde beschikken. Maar, stelt het hof, gezien het gebrek aan vertrouwen tussen beiden was het handelen noodzakelijk. Bovendien heeft de werkgever onvoldoende aangetoond welke bedrijfsgegevens zijn vernietigd. Uit niets is gebleken dat de werknemer kwade bedoelingen had of schade heeft toegebracht aan de werkgever.

De werkgever moet de man een billijke vergoeding van 10.000 euro betalen.

Uitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2018:851