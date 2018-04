Groot verschil in kwaliteit en ambiance

Precies een jaar geleden gingen de voetbalsters van Ierland in staking. Ze pikten het niet meer, dat hun bond zo weinig voor hen over had dat ze bijvoorbeeld niet eens trainingspakken hadden. Er waren wel pakken, maar die kregen ze in bruikleen. Na elke trip moesten de vrouwen zich verkleden in de toiletten van Dublin Airport, vol gêne.

Dus ja, zo vreemd was het niet dat zij het dinsdag aflegden tegen de beste speelsters van Nederland. De verschillen zijn groot. In spel en professionaliteit, maar ook in ambiance, getuige de vele lege plekken in het Tallaght Stadium in Dublin, tijdens het kwalificatieduel voor het WK.

Hoogwerker achter doel

De twee tribunes die het stadion vormden, waren als het tegenbeeld van het bijna uitverkochte Philips Stadion waarin Oranje vrijdag met 7-0 van Noord-Ierland won. Sommige vakken oogden zo leeg als de stukjes niemandsland achter beide doelen. Trok Oranje ten aanval, dan zag je op de achtergrond de geelblauwe dubbeldekkers van het lokale ov passeren. Een cameraman stond noodgedwongen vanaf een hoogwerker te filmen, dertig meter boven het doel.

Laat het een goede oefening zijn. Want al worden de vrouwen in eigen land achtervolgd door zaakwaarnemers en selfiejagers, in veel andere landen is die belangstelling er nog niet. Ook als kaartjes zes euro kos ten, en kinderen gratis naar binnen mochten, zoals dinsdag in Dublin. Juist in zo’n atmosfeer is het de kunst om te pieken. Om te domineren als Europees kampioen.

Beide landen deelden met tien punten de koppositie in poule C. De eerste confrontatie eindigde in 0-0, ondanks tachtig procent balbezit voor Nederland. De Nederlandse speelsters staan zevende op de wereldranglijst en zijn hard op weg zich te plaatsen voor hun tweede WK.

Ditmaal lukte het wel om dominantie om te zetten in doelpunten. Zonder Vivianne Miedema, die niet fit genoeg was, maar mét Lineth Beerensteyn, die haar spontane optreden bekroonde met de fraaie openingstreffer. Een halfuur na haar knappe kopbal liet Danielle van de Donk zich gemakkelijk vallen in het strafschopgebied. Sherida Spitse benutte de strafschop: 0-2.

Moeilijk had Oranje het nooit. In dezelfde stad waar de mannen onder leiding van Louis van Gaal het WK 2002 misliepen door een 1-0 nederlaag op het grote Landsdowne Road, twaalf kilometer verderop, voldeden de Leeuwinnen aan hun nieuwe status. Door de EK-titel nam niet alleen de aandacht voor hen toe, ook de druk. Hogere kijkcijfers, hogere verwachtingen. Live op tv. Ook dinsdag weer, nadat vrijdag 700 duizend mensen afstemden op de masterclass tegen het uiterst zwakke Noord-Ierland. Zo spectaculair was deze zege niet. Eerder zakelijk.