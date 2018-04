FARC-leider die zou meeregeren gearresteerd

In Colombia is de voormalig rebellenleider Jesús Santrich gearresteerd op verdenking van drugshandel op maandagavond, meldt de Spaanse krant El País. Hij zou van plan geweest zijn tien ton cocaïne met een marktwaarde van 320 miljoen dollar te exporteren naar de VS.

De arrestatie volgt op een arrestatieverzoek van Interpol. De 51-jarige blinde Santrich zou deel zijn van een netwerk dat plannen maakte voor de drugssmokkel in de periode na de ondertekening van het vredesakkoord in december 2016. Hierdoor zou hij alsnog vervolgd kunnen worden; onder het akkoord werden criminele daden van de voormalige rebellen tot de datum van de ondertekening kwijtgescholden, mits zij hun wapens zouden neerleggen.

Meeregeren

De arrestatie ligt gevoelig omdat Santrich één van de tien voormalige rebellen van de FARC is die plaats zou mogen nemen in het Colombiaanse parlement volgens de afspraken tussen de Colombiaanse regering en de rebellenbeweging. Een FARC-lid reageerde dat de arrestatie een schending is van het vredesakkoord. De groep zal overleggen om na te denken over een reactie.

Bij de verkiezingen van afgelopen maand kreeg de FARC maar 0,5 procent van de stemmen, waarmee zij bij lange na de tien zetels niet gekregen zouden hebben die zij automatisch toegewezen kregen via het vredesakkoord. Daarmee lijkt het Colombiaanse volk haar onvrede uit te spreken over de manier waarop FARC-leden zonder stem in de regering kunnen komen.

Santrich was aanwezig bij de gesprekken in Cuba tussen de FARC en de regering waarbij het vredesakkoord werd opgesteld.

Uitlevering

De Colombiaanse president Juan Manuel Santos zei dat hij er niet voor zou vrezen om Santrich uit te leveren aan de Verenigde Staten als er genoeg bewijs tegen hem wordt geleverd om dat te rechtvaardigen. Uitlevering aan de VS is een moeilijk thema in Colombia en in het verleden zijn er aanslagen op politici gepleegd om dit te voorkomen.

De arrestatie vindt plaats in een week waarin de Amerikaanse president Trump Colombia voor het eerst zal bezoeken. Een van de thema’s die hij op de agenda heeft is de gezamenlijke aanpak van drugssmokkel.