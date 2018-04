Enkel slachtoffers in Verver-soap

Overal liggen de scherven van de Verver-soap, de tragische samenballing van gebeurtenissen en conflicten rondom Wilma Verver – de oud-burgemeester van Schiedam, die al bijna een decennium een bittere strijd uitvecht met het lokale aannemersbedrijf Van den Tempel. Verver stapte in 2011 op als burgemeester, terwijl onderzoeksbureau BING bezig was met een onderzoek naar haar integriteit.

Scherven zijn er volop bij Wilma Verver en haar gezin, die zich al jaren bedreigd en achtervolgd voelen door het bouwbedrijf en zijn werknemers. Scherven zijn er ook bij Van den Tempel, bleek dinsdagmiddag bij de politierechter in Zutphen. Daar stonden een 67-jarige moeder en haar 36-jarige zoon terecht voor het stalken en met zenders volgen van de voormalige VVD-politica, in samenspraak met de directeur van het bouwbedrijf.

„Hele zware criminelen doen dit soort dingen”, zei de rechter vaderlijk tegen moeder en zoon. „Ik ben al heel lang strafrechter, maar heb dit nog nooit meegemaakt. Dit zie je in maffiazaken. Waarom deden jullie dit?”

De zoon plakte in 2016 tot vier keer toe, soms samen met zijn bij Van den Tempel werkzame vader, een door moederlief op internet aangeschaft peilbaken onder de auto van fysiotherapeut Gerard Verver, de echtgenoot van Wilma. Hij deed dat drie keer knullig, met te goedkope, haperende zendertjes. De vierde keer slaagde de actie, maar liep hij tegen te lamp. Een buurman tipte de Ververs dat hij een man verdacht had zien rondhangen bij hun auto, die geparkeerd stond bij de praktijk van Gerard Verver.

Doel van moeder en zoon was het achterhalen van de verblijfplaats van de ondergedoken Ververs, die nog geld schuldig waren aan Van den Tempel, verklaarde het duo bij de politie. De schuld is een uitvloeisel van de verbouwing van Ververs burgemeesterswoning in Schiedam, door datzelfde bouwbedrijf.

Zelfmoordpoging

Dinsdag in de rechtbank zei de moeder dat ze uit liefde voor Van den Tempel detective was gaan spelen: „Richard wilde gewoon heel graag weten waar de Ververs woonden. Dat zei hij de hele tijd. Hij kon dat zelf niet uitzoeken, dus ging ik dat voor hem doen. Hij was van alles op de hoogte. Er is geen peilbaken besteld zonder dat hij ervan wist. Hij betaalde ze ook. Ik schaam me diep, vooral dat ik mijn zoon hierin heb meegesleept. Dat is het ergste wat een moeder haar zoon kan aandoen.”

Richard is Richard Breugem, de directeur van Van den Tempel, bij wie wellicht de grootste scherven van de Verver-zaak terecht zijn gekomen. Breugem is de feitelijke hoofdrolspeler in de stalking-zaak, maar vlak voordat de recherche hem in april vorig jaar hierover wilde verhoren, deed hij een gruwelijke zelfmoordpoging.

Wilma Verver bleek een obsessie geworden voor de aannemer, zonder dat zijn omgeving het wist. Zijn advocaat trof hem aan in een gebarricadeerde en met benzine overgoten brandende auto op de ochtend dat hij met Breugem diens politieverhoor over de zaak zou voorbereiden.

De aannemer overleefde de suïcide-poging maar raakte ernstig verbrand, waarna de zaak tegen hem geseponeerd werd.

Uit het politieonderzoek kwam ook naar voren dat Breugem de informatie van de peilkast gebruikte om Verver in een kwaad daglicht te stellen. Toen via het laatste, wel werkende peilbaken uiteindelijk haar geheime verblijfplaats in het Gelderse Voorst werd achterhaald, verscheen vlak daarna een artikel in het AD, waarin beschreven stond hoe de „failliete Verver in een peperdure woonboerderij woonde.” Mede daardoor moesten de Ververs weer vertrekken uit Voorst.

Webforum gesloten

Scherven zijn er ook bij Schiedamstad.nl, een tot voor kort levendig burgerforum op internet, voor en door Schiedammers. Vooral het onderwerp „de Verversoap” was er razend populair, met een stroom van duizenden – vrijwel allemaal negatief gekleurde – berichten over Wilma Verver, die na haar vertrek als burgemeester in grote financiële problemen raakte.

Sinds een aantal weken is Schiedamstad uit de lucht, is de achterliggende stichting ontbonden en neemt niemand de telefoon meer op. Waarschijnlijk volgt er binnenkort een kort geding van Verver, een poging om de identiteit van de grootste pestkoppen op het inmiddels gesloten webforum te achterhalen. „De beslissing om er een punt achter te zetten, komt voort uit de zoveelste aanval van Wilma Verver”, aldus een afscheidsbericht van de website. „Dit is geen doen meer. Zowel werkzaamheden voor het forum uitvoeren én juridische kwesties oplossen.”

Maar in rechtszaal in Zutphen was er vooral mededogen voor de oud-burgemeester, die aanwezig was om haar eis tot 800 euro immateriële schadevergoeding toe te lichten. De rechter, de officier van justitie (die zestig uur werkstraf tegen moeder en zoon eiste) en ook de daders begrepen allemaal hoe ingrijpend de stalking voor de familie Verver moest zijn geweest.

Bang, maar ook strijdbaar

„Ik heb ontzettende spijt van wat we de familie Verver aangedaan”, zei de moeder in tranen. Zij vertelde de rechter ook dat ze haar aanhouding – voor de ogen van haar drie kleinkinderen - nog steeds niet te boven was. „Alles is voortgekomen uit loyaliteit aan het bedrijf waar mijn man 53 jaar heeft gewerkt. Niemand had kunnen voorzien dat het zo’n drama zou worden.”

Wilma Verver zelf ziet moeder en zoon vooral als slachtoffers van de obsessie van de Van den Tempel-directeur, zei zij na afloop. „Ze zijn opgehitst door de aannemer en door alle verhalen op Schiedamstad. Maar het moet een keer stoppen, want wie weet hoeveel mensen er nog meer in deze hetze geloven. Ik ben mijn leven kwijt, mijn huis en mijn geld. Ik ben bang, maar ook strijdbaar: ik stop niet tot ik duidelijk heb wat er nou echt gebeurd is, in de Verver-soap. Ooit zal de waarheid boven komen.”

De rechter doet over twee weken uitspraak.