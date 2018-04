Dit is de top-10 van jeukwoorden in de ‘recruitment’

Japke-d. Bouma onderzoekt het nut van jeukjargon en nieuwe managementmodes. Een voorbeeld? Tip via @Japked op Twitter.

Ik schrijf in deze rubriek vaak over vacatures omdat daar geregeld veel jargon in staat. Vorige week mocht ik daar iets over vertellen op een personeelswervingcongres van tijdschrift en website Emerce. Het ‘Emerce recruitment event’ zoals ze het zelf noemen. Ik besprak er mijn top-10 van jeukwoorden in vacatures - holle clichés die niets toevoegen - wat nog best lastig kiezen was.

Mijn lijstje, van 10 naar 1 werd na lang wikken en wegen: ‘in je DNA’, ‘dynamisch’, ‘snel schakelen’, ‘prestatiegericht’ en ‘pro-actief’, ‘spin in het web’, ‘passie’, ‘uit je comfortzone’, ‘geen 9-tot 5-mentaliteit’, ‘professional’ en – natuurlijk – ‘agile’. Maar na afloop bleek dat ik het ook heel anders had kunnen doen.

Toen raakte ik namelijk in gesprek met Nicol Tadema. Zij is eigenaar van tekstbureau ‘Voor Tekst’, geeft trainingen aan ‘recruiters’ over hoe ze hun vacatureteksten beter kunnen maken, schreef daar een boek over, Werven met woorden, én is bestuurslid van ‘Recruiters United, het grootste onafhankelijke platform voor recruiters in Nederland’ – en ja, ze weet dat die naam behoorlijk jeukt. Ze had nogal wat op mijn top-10 aan te merken.

Je vond mijn top-10 niet goed?

„Nou, een aantal van jouw termen kwam wel overeen met mijn eigen clichélijstje, maar ik miste ook nog veel woorden die ik nóg veel vaker voorbij zie komen en waarvan ik ook vind dat ze écht niet meer kunnen in vacatures.”

Wat staat er bij jou dan op nummer 10?

„Creatief. Dat vind ik zo’n niksig woord. Want wat is creatief: dat is toch voor elke baan verschillend? Een kok moet heel anders creatief zijn dan een reclamemaker. Als je het woord als recruiter zonder enige uitleg gebruikt, wordt het een holle term. Datzelfde geldt voor mijn nummer 9, dat is ‘gemotiveerd’. Voegt ook niks toe. Want mensen die de moeite nemen om te reageren op een vacature zijn al gemotiveerd en mensen die dat niet zijn, laten zich echt niet afschrikken door het woord ‘gemotiveerd’. Weglaten dus. Ik ben trouwens een groot voorstander van korte vacatures.”

Op nummer 8, heb je ‘passie’ staan. Die had ik ook!

„Jaaaaa, passie. Vreselijk. Je moest eens weten wat ik allemaal voor passie zie langskomen in mijn werk. ‘Passie voor zeugen’, echt, ‘passie voor hamburgers’, ‘passie voor spuiten’ maar de allerergste, weet je zeker dat je die wilt horen?”

Kom maar op.

„‘Passie voor Parkinson-patiënten’.”

Nee! Dat meen je niet.

„Ja, erg hè.”

Heb je ook een alternatief voor passie? Ik vind ‘interessant’ of ‘leuk’ al beter.

„Neee!! Niet ‘leuk’! Dat woord zou bij mij op nummer 7 staan! Ik kom het overal tegen in vacatures: ‘leuke collega’s’, ‘leuke borrels’, ‘leuke werksfeer’, maar wat jij leuk vindt, hoeft een ander niet leuk te vinden. Omschrijf liever wát er zo leuk aan is, zodat de sollicitant zelf kan bepalen of dat zo is. Datzelfde heb ik met mijn nummer 6, en dat is ‘informeel’. Dat lees ik ook vaak: ‘informele bedrijfscultuur’, ‘informele werksfeer’, maar wat bedoelen ze dan? Ga je dan elke middag tafeltennissen, of kun je elke dag in pyjama komen? Het zegt sollicitanten niets.”

Op nummer 5 heb je ‘marktconform’. Omdat het zo’n saai woord is?

„Vooral omdat het totaal het verkeerde signaal afgeeft, namelijk dat het salaris niet zo bijzonder is. Op nummer 4 heb ik ook zo’n crap-uitdrukking, en dat is ‘affiniteit met’. Ik heb functies voor online mediaspecialisten gezien waarin een vereiste was dat ze ‘affiniteit hebben met online media’. Ja, hallo, logisch.”

Jij bent nog radicaler dan ik!

„Haha, ja, maar ik lees ook meer vacatureteksten dan jij. Op nummer 3 heb ik trouwens ook een erge, namelijk: ‘… is een pre’. Dat wil ik ook niet meer lezen in een vacature. Ten eerste omdat veel jonge mensen niet weten wat het betekent, maar ook omdat het gaat om iets wat niet erg belangrijk is voor de baan. Het is immers slechts ‘een pre’. Laat het dan weg. Houd je bij de échte vereisten voor de baan. Wordt je vacature ook weer korter van.”

Dan nummer 2. ‘De nieuwe uitdaging’.

„Ja, heel erg, hoewel ik er niet echt een synoniem voor heb. Het valt dus niet altijd te vermijden. Maar de zin ‘je bent klaar voor een nieuwe uitdaging’ wil ik écht nooit meer in een vacature lezen.”

Maar de nummer 1 is nóg erger?

„Ja, wat mij betreft wel, en dat is ‘flexibel’.”

O vreselijk! Agile! Die staat bij mij ook op 1.

„Ja, agile is het nieuwe flexibel. Enorm cliché. Want waarin moet de sollicitant flexibel zijn? Moet hij op verschillende locaties werken, of op verschillende tijden, in verschillende vakgebieden? Zolang dat er niet bij staat voegt het niets toe.”

Nou, dan zijn we rond.

„Nou, wat mij betreft nog lang niet hoor. Want ik heb ‘zelfstandig’ ook nog niet genoemd. En ‘hands-on’, ‘allround’, ‘no-nonsense’, ‘dynamisch’. Ik zou wel een top-100 kunnen maken.”

‘Recruitment’ is natuurlijk ook een jeukwoord. Dat is toch gewoon ‘personeelswerving’? En ‘human resources’ is toch personeelszaken?

„Haha ja. We zijn allebei nog lang niet uitgeschreven, vrees ik.”

Jeuktweets van de week

Ik keek eens op LinkedIn en ik wierp eens een blik op de 'beroepen' van mensen. 'Visual merchandiser'

'Business development manager'

'Sourcing ninja'

'Account strategist'

'Implementation consultant'

'Digital specialist'

'Agile coach' Hoe doen die mensen dat op verjaardagen? — Jelmer Visser (@DieTukkerfries) April 6, 2018

Geweldig! Er onder staat iets over "Employee Branding ", gaat dat over medewerkers in de fik steken? — Herbert Kuiling #FBPE (@herbertkuiling) April 6, 2018