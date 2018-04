Ik sta ergens in het centrum van Amsterdam op het dak van ons nieuwe huis als ik mijn Gooise neefje van een jaar of tien aan de telefoon krijg.

Als ik hem vertel dat we bezig zijn het dak te vernieuwen blijft het even stil.

Dan vraagt hij: „Wat neem je? Riet?”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl