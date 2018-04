China klaagt bij WTO over importheffingen VS

China heeft bij Wereldhandelsorganisatie WTO een klacht ingediend tegen de Amerikaanse importtarieven op staal en aluminium. Dat maakte de organisatie dinsdagochtend bekend.

Volgens China zijn de verhoogde importheffingen die de VS onlangs instelden in strijd met internationale handelsverdragen. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde in maart aan dat Amerikaanse bedrijven een importtarief moeten betalen van 25 procent op Chinees staal en 10 procent op aluminium. Sindsdien bestoken China en de VS elkaar met nieuwe heffingen.

De officiële klacht is op 5 april ingediend. Volgens de in Genève gevestigde WTO heeft China bemiddeling aangevraagd. Als de twee landen er de komende zestig dagen niet uitkomen, kan China een speciaal panel vragen om de tarieven te onderzoeken.

Dit bericht wordt aangevuld.