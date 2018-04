Burgemeester Oldambt onverwachts overleden

Burgemeester Pieter Smit van Oldambt is dinsdag onverwachts op 54-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de gemeente. De D66-politicus was sinds 2010 burgemeester van de Groningse fusiegemeente.

Intens geschokt en verdrietig namen wij zojuist kennis van het overlijden van onze geliefde burgemeester, onze burgervader, Pieter Smit. Onze gedachten zijn bij de familie van Pieter. Meer info: Kennisgeving overlijden burgemeester Pieter Smit

Het lichaam van de burgemeester werd thuis aangetroffen. RTV Noord meldde dinsdag dat de straat waar Smit woonde aan het begin van de avond was afgezet en dat er politieauto’s, ambulances en technische recherche ter plekke waren. De politie meldt dat Smit aan een hartstilstand is gestorven.

Social media

Het college van Oldambt schrijft dat hun “gedachten zijn bij de familie van Pieter, die is geconfronteerd met dit ongelooflijk verdrietige en onverwachte overlijden”. Smit was zeer actief op social media, waar hij vaak direct met burgers in gesprek ging over zaken in de gemeente. De burgemeester stuurde zijn laatste tweet dinsdagmiddag en woonde maandagavond nog een concert bij.

Smit was voor zijn aanstelling als burgemeester gemeenteraadslid en wethouder in Zoetermeer. Meerdere politici reageerden dinsdagavond op social media bedroefd op het nieuws over het overlijden van Smit:

D66Oldambt D66 Oldambt Wij zijn als D66 Oldambt diep bedroefd en verslagen wegens het plotselinge overlijden van onze burgemeester Pieter Smit. Wij wensen de familie, vrienden en collega’s ontzettend veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. 10 april 2018 @ 18:04 Volgen

Oldambt ligt in het oosten van Groningen en telt circa 39.000 inwoners. De gemeente ontstond in 2010 uit een fusie van Scheemda, Winschoten en Reiderland.