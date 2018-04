15 en 16 jaar cel voor dubbele cafémoord Nijmegen

De twee broers die in mei 2016 in Nijmegen twee mannen in een café in de wijk Malvert doodschoten, krijgen 15 en 16 jaar cel. Dat heeft de rechter in Arnhem dinsdag bepaald. De oudste van de twee verdachten, de 43-jarige Gjordan D., heeft 16 jaar gevangenisstraf opgelegd gekregen. Zijn 38-jarige broer Björn moet 15 jaar de cel in.

Het vonnis valt lager uit dan de eerdere eis van het Openbaar Ministerie (OM). De openbaar aanklager had respectievelijk 15 en 17 jaar tegen het tweetal geëist. Bjorn D. krijgt de laagste straf omdat hij tijdens de schietpartij minder schoten heeft gelost dan zijn broer.

‘Allebei geschoten’

De twee lichamen van de slachtoffers, tevens broers, werden in 2016 in café Istanbul gevonden na een tip van een voorbijganger. Volgens Omroep Gelderland zouden de twee verdachten binnen amper twintig seconden 22 kogels afgevuurd hebben.

De oudste verdachte bekende schuld, maar zei uit zelfverdediging te hebben gehandeld. Bij een bezoek aan het café droeg hij een wapen bij zich, maar een van de slachtoffers begon volgens hem met schieten. De jongste broer ontkende zelf geschoten te hebben en zei dat zijn oudere broer zijn leven had gered. De rechter achtte beide verklaringen onwaarschijnlijk. Uit forensisch bewijs en een verklaring afgelegd tijdens een undercoveractie bleek dat ook de jongste op de twee slachtoffers had geschoten.

Handel in softdrugs

Over het precieze motief wilde de rechtbank dinsdag niet uitweiden, maar wel is bekend dat de schietpartij te maken had met de handel in softdrugs. Een van de slachtoffers was een rivaal van de jongste broer.

Omroep Gelderland schrijft dinsdag dat Björn D. door de slachtoffers werd bedreigd. De rechtbank Gelderland kan dit dinsdag niet bevestigen. Naast de celstraffen moeten de broers ook een schadevergoeding van zo’n vijfduizend euro betalen aan de nabestaanden van de slachtoffers.

Wegmaken van bewijs

De 33-jarige kroegbaas van het Nijmeegs café waar de schietpartij plaatsvond, heeft daarnaast ook nog eens zes maanden celstraf opgelegd gekregen. Die uitspraak is wel conform de eis van het OM. De kroegeigenaar had het opnameapparaat met daarop beveiligingsbeelden na de schietpartij opzettelijk laten verdwijnen. Het apparaat met daarop het bewijs werd teruggevonden in het Maas-Waalkanaal.