12 jaar cel voor doodschieten man bij AMC

Een 21-jarige man heeft dinsdag twaalf jaar cel gekregen voor het doodschieten van een 24-jarige man bij het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam in 2016. De verdachte schoot met een pistoolmitrailleur en werd naast doodslag ook voor illegaal wapenbezit veroordeeld.

Volgens de Amsterdamse stadszender AT5 gaat het om Adel de R. Het Openbaar Ministerie (OM) kon dit dinsdagavond niet direct bevestigen. De straf is conform de eis van de openbaar aanklager.

‘Bewust risico genomen’

De verdachte heeft schuld bekend, zo blijkt uit het vonnis. Hij was niet van plan het slachtoffer te doden, maar volgens de rechter heeft hij wel bewust het risico hiertoe genomen door met een geladen wapen over straat te gaan. Hij was volledig toerekeningsvatbaar, aldus de rechter.

Bloemen en kaarsjes op de plek waar Isilnando Kammeron gisternacht werd neergeschoten. 'Hij was er altijd voor je', zegt z'n nichtje #at5 pic.twitter.com/XnsjZ87f8j — Jelle de Gee (@Jelledeg) October 11, 2016

De 21-jarige wist dat het wapen doorgeladen was en hij had geen schietervaring. Daarbij haalde hij de trekker niet meerdere keren over, maar gebruikte hij vermoedelijk per ongeluk de volautomatische stand. Daardoor het volledige magazijn werd geleegd in de richting van het 24-jarige slachtoffer.

‘Dood slachtoffer zo goed als zeker’

De rechter oordeelde dat de kans dat de 24-jarige zou overlijden “onder deze omstandigheden zo goed als zeker was”. Daarbij zou het “een wonder” zijn dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen.

Op de avond van de schietpartij ontstond bij een snackbar in Amsterdam Zuidoost ruzie tussen het slachtoffer en twee anderen. Het slachtoffer zou een van de twee in zijn wang hebben gestoken. De 21-jarige verdachte was niet bij het steekincident aanwezig, maar sloot zich later wel aan bij het duo.

Vlak bij het AMC trof de groep het slachtoffer en zijn vriendin waarop ruzie ontstond. De verdachte schoot daarbij vanaf drie à vier meter afstand op het slachtoffer. De man werd door acht kogels geraakt die in zijn borst en longen terechtkwamen. Zijn vriendin bleef ongedeerd. Zij ontvangt 15.000 euro van de verdachte ter compensatie.