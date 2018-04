VS: ‘Noord-Korea wil onderhandelen over nucleair arsenaal’

In aanloop naar een overleg tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea heeft Kim Jong-un zondag toegezegd te willen onderhandelen over ‘denuclearisering’. Dat melden internationale persbureaus op basis van bronnen binnen het Amerikaanse Witte Huis. Een bevestiging van de berichtgeving namens Noord-Korea blijft voorlopig uit.

Een functionaris van de regering-Trump heeft tegen persbureau AP gezegd dat Amerika zondag “heeft bevestigd dat Kim Jong-un bereid is de denuclearisering van het Koreaanse schiereiland te bespreken”. Amerika en Noord-Korea zouden rechtstreeks geheime gesprekken met elkaar voeren.

Noord-Korea heeft eigen voorwaarden voor denuclearisering

Dat de Noord-Koreaanse leider bereid is te praten over het kernwapenprogramma, betekent nog niet dat hij uiteindelijk zal toestemmen met ontwapening of volledige afschaffing van de nucleaire wapens. De verwachting is dat stevige onderhandelingen volgen, waarin Noord-Korea eisen zal stellen.

Vorige maand meldde een Zuid-Koreaanse delegatie na gesprekken in Noord-Korea ook al dat Pyongyang zou willen onderhandelen over het nucleaire arsenaal, op voorwaarde dat de veiligheid van het regime van Kim Jong-un wordt gegarandeerd door de VS. Toen reageerde het Witte Huis sceptisch en waarschuwde voor “valse hoop”.

Noord-Korea heeft in afgelopen jaren aangegeven dat het wil dat Amerikaanse soldaten het Koreaanse schiereiland verlaten en dat de VS de zogeheten ‘nucleaire paraplu’, die als militaire afschrikking richting Noord-Korea geldt, terugtrekken van Zuid-Korea en Japan.

Diplomatiek op staatshoofdniveau

De toezegging om over het kernwapenprogramma te praten brengt een diplomatiek treffen tussen Trump en Kim wel dichterbij. De Amerikanen hebben aangegeven alleen met het regime in gesprek te willen gaan als dat onderwerp op de agenda komt te staan. De top moet in mei plaatsvinden. Kim en de Zuid-Koreaans president Moon Jae-in ontmoeten elkaar in april, de eerste ontmoeting op dit niveau sinds 2007.