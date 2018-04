Veroordeelde die enkelband doorknipte weer opgepakt

Carlo R., de man die begin deze maand werd veroordeeld tot 14 jaar cel wegens betrokkenheid bij de zogenoemde shishamoord, is maandag opnieuw opgepakt. R. verdween na zijn veroordeling, nadat hijzijn enkelband losknipte. De veroordeelde bleek zich verscholen te hebben in een woning in Maastricht. Volgens regionale media woont zijn familie in de omgeving van het huis.

De Limburgse politie was sinds vorige week dinsdag op zoek naar de 30-jarige Heerlenaar. Zijn voorlopige hechtenis werd eerder geschorst, op voorwaarde dat hij een enkelband zou dragen. Volgens het OM is nog onduidelijk of hij zijn enkelband afknipte voor zijn straf werd uitgesproken, of daarna.

R. was betrokken bij een woningoverval in het Limburgse Geleen, waarbij de 29-jarige Hafed Merkikou werd doodgeschoten. Merkikou was eigenaar van een shishalounge, de daders hoopten hem geld afhandig te maken door hem te bedreigen met een geweer. Merkikou verzette zich en werd van dichtbij doodgeschoten. R. zou de vluchtwagen hebben geregeld waarmee de daders wegkwamen. De overige daders kregen tot 24 jaar cel.