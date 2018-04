Taakstraffen voor mishandeling homostel in Arnhem

De vier tieners die vorig jaar april een homostel in Arnhem ernstig mishandelden, hebben maandag taakstraffen tussen de 80 en 160 uur opgelegd gekregen. Drie jongens krijgen een werkstraf van 80 uur, de vierde jongen krijgt een werkstraf van 160 uur omdat hij zwaar lichamelijk letsel heeft veroorzaakt.

Het stel liep ‘s nachts hand in hand over de Nelson Mandelabrug in Arnhem toen er een woordenwisseling ontstond met het groepje tieners. Er werd over en weer gescholden, waarna de mannen doorliepen. Een van de jongens fietste achter het stel aan, zocht de confrontatie en werd door de mannen weggeduwd. Daarna ontstond een vechtpartij. Een van de mannen verloor hierbij vijf tanden. De mannen krijgen een schadevergoeding van 4.276 euro en 577 euro.

Geen homohaat

Hoewel volgens de rechter de jongens scholden met “homo” en “flikker” is daarmee nog niet bewezen dat de ruzie is ontstaan omdat de mannen homoseksueel zijn. Er is daarom geen sprake van homohaat. Eerder had het Openbaar Ministerie dit ook vastgesteld. Het OM had tegen de vier tieners taakstraffen tussen de 120 en 180 uur geëist.

Het OM besloot de tieners niet te vervolgen voor discriminatie: Hoe bewijs je antihomogeweld?

Er was veel te doen over het vermeende gebruik van een betonschaar tijdens de mishandeling. Een van de mannen zei dat zijn tanden er met de betonschaar uit waren geslagen. De dader ontkende dit. De rechtbank acht het gebruik van de betonschaar niet bewezen en gaat er vanuit dat een van de jongens, die een geoefend kickbokser is, “keihard met zijn vuist heeft geslagen”. De advocaat van de dader zei eerder in het televisieprogramma Pauw: “De afdruk van zijn tanden stond op zijn hand.”

De zaak zorgde voor veel onrust. Een manifestatie tegen homohaat trok ruim 2.500 bezoekers in Arnhem. Ook een oproep van journalist Barbara Barend om foto’s te delen waarop mensen van hetzelfde geslacht hand in hand lopen, kreeg veel bijval.