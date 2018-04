Syrische staatsmedia melden raketaanvallen bij Homs

Het militaire vliegveld T4 bij de stad Homs is volgens Syrische staatsmedia maandagochtend vroeg bestookt met raketten. De staatstelevisie meldt dat er acht raketten zijn neergehaald en er meerdere doden en gewonden zijn.

De staatsmedia in Syrië stellen dat het hoogstwaarschijnlijk om Amerikaanse aanvallen gaat. President Trump twitterde zondag dat het Syrische regime “een hoge prijs” gaat betalen voor de vermeende gifgasaanval zaterdag in de stad Douma.

Het Pentagon ontkent in een verklaring echter ten stelligste dat de Verenigde Staten “op dit moment” acties uitvoeren boven Syrië.

“Op dit moment voert het ministerie van Defensie geen luchtaanvallen uit in Syrië. Wel blijven we de situatie nauw volgen en steunen we de voortgaande diplomatieke inspanningen om diegenen die chemische wapens gebruiken verantwoordelijk te houden, in Syrië of waar dan ook.”