‘Sparen? Ik ga liever naar Bali of Ibiza’

IN

‘Ik kom net terug uit Mozambique, daar heb ik zes weken gedraaid bij een hostel en club ineen. Alles werd betaald: vliegticket, verblijf, eten en zelfs het visum. Het voelde als een lange vakantie.

„Vier dagen per week werk ik in een bar, twee dagen als dj. Beide als freelancer. Ik houd ervan om creatief bezig te zijn. Ik studeerde rechten, maar toen ik daar op mijn 22ste klaar mee was, voelde ik mij veel te jong om de advocatuur in te gaan. Ik bleef in de horeca werken en met de fooien erbij verdiende ik goed.

„Vijf jaar geleden dacht ik: waarom word ik geen dj? Ik heb gevoel voor muziek, ik draai vooral house. Met een paar andere meiden vonden we onze weg in het clubcircuit. We kregen een paar honderd euro voor een avond. Tegenwoordig is er echt een overschot aan dj’s in Amsterdam. De jonge dj’s, die naam willen maken, doen het voor veel minder, die draaien voor een biertje of fles wodka. Daarom ben ik mij meer gaan richten op de zakelijke kant: bedrijfsfeesten, bruiloften en openingsborrels. Ik promoot mijzelf op social media, zo ben ik in Afrika geboekt.

„Ik woon aan het IJ in Amsterdam. Soms Airbnb ik mijn huis, daar kan ik dan de helft van mijn huur mee betalen. Ik vind het jammer dat de regels strenger worden, want het is wel hoe ik rondkom.

„Ik werk om te leven, en niet omgekeerd. Mijn vader was vermogend mode-ondernemer en die is hard onderuit gegaan. Hij is weer aan het opbouwen en is nu gelukkiger dan toen hij miljonair was.”

Inkomen: Ongeveer 1.900 euro netto Vaste lasten: huur (1.100 euro), mobiel/internet (32 euro), verzekeringen (101 euro), boodschappen (30 euro per week), abonnementen op Netflix, Spotify (18 euro), sport (20 euro), kleding (50 euro) Overig: dj apparatuur/muziek (100 euro), uit eten (200 euro), uitgaan (250 euro), sigaretten (100 euro), vakanties (2.000 euro per jaar) Laatste grote uitgave: vliegticket naar Bali (500 euro) Sparen: niets

UIT

‘Mijn huur is 1.100 euro, best hoog. Eigenlijk is het voor veelverdieners. Sinds oktober woon ik hier alleen en doe ik er alles aan om dit te kunnen betalen. Het beïnvloedt mijn hele leven: minder kleding, make-up, naar een goedkopere supermarkt. Ik wil in Amsterdam blijven, mijn leven speelt zich hier af.

„Ik ga minimaal vijf keer per week uit eten. Al mijn vriendinnen werken in de horeca dus we kennen altijd wel iemand op de plekken waar we heengaan. Dan krijg je wijn van het huis, of oesters. Op mijn werk eet ik gratis. Soms zijn het wel dure avonden, dan geef ik – met drank en sigaretten – 150 euro uit. Ook ben ik best vrijgevig, ik vind het niet erg om voor vrienden te betalen.

„Sparen komt later wel. Als ik nu iets overhoud, ga ik met vrienden naar Bali, Ibiza of Kaapstad. Dat klinkt verwend, maar ik werk wel zes dagen per week. Ook ben ik gedisciplineerd. Ik betaal al mijn rekeningen en wil geen schuldeisers aan de deur.

„Nu ik bijna 30 ben weet ik ook wel dat ik niet voor altijd achter de bar kan staan en draaien. Maar als ik nu naar mijn leven kijk heb ik echt lol, ik ben best gelukkig.”

Correctie (9 april 2017): In een eerdere versie stond vermeld dat bij de reis naar Mozambique voor de inentingen was betaald. Dat moet het visum zijn.