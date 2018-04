Schoolbus stort neer in ravijn India, zeker dertig doden

In de Indiase deelstaat Himachal Pradesh zijn maandag zeker dertig mensen om het leven gekomen nadat een schoolbus een ravijn in stortte. Onder de doden zijn 27 kinderen, meldt het Franse persbureau AFP.

Op basis van de lokale politie schrijft AP dat de bus hard reed voordat die van de weg af raakte en zo’n zestig meter naar beneden viel. De chauffeur zou de macht over het stuur verloren hebben. Het ongeluk vond plaats in de bergachtige regio Kangra, zo’n vijfhonderd kilometer ten noorden van New Delhi. Reddingsoperaties zijn inmiddels aan de gang.

AFP schrijft dat in India in 2015 honderdvijftigduizend mensen omkwamen in het verkeer, wat het een van de dodelijkste landen wereldwijd maakt om de weg op te gaan. In december raakte een bus in deelstaat Rajasthan van de weg en belandde die in een rivier. 32 mensen overleefden de crash niet.