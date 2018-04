Politie laat zes terrorismeverdachten Berlijn vrij

Zes mensen die zondag werden opgepakt rond de halve marathon in Berlijn zijn weer vrijgelaten. Het zestal zou een aanval met messen bij het sportevenement hebben voorbereid, maar daarvoor is volgens de Duitse justitie geen bewijs.

De politie heeft de woningen van de mannen- eerder werd er zondag nog melding gemaakt van vier arrestanten - doorzocht. Ook zijn hun digitale activiteiten nagetrokken. Dat onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd dat de verdachten, in de leeftijd van 18 tot 21, een onmiddellijke bedreiging vormen voor de Duitse samenleving. Ook zijn er geen explosieven of wapens gevonden in de woningen.

Krant Die Welt meldde zondag dat in ieder geval één van hen een bekende zou zijn van Anis Amri, de man die in 2016 inreed op een kerstmarkt in Berlijn. De arrestanten van zondag kwamen volgens de politie, net als Amri, uit de “islamitisch-terroristische” hoek.

Het politieonderzoek naar de mogelijk verijdelde aanval zondag wordt wel voortgezet. Welke aanwijzingen de politie bezit dat er mogelijk een aanslag gepleegd ging worden, is niet bekend. Volgens minister voor Binnenlandse Zaken Horst Seehofer zijn de zes preventief gearresteerd. De politie zou één van hen al langere tijd in de gaten houden en extra alert zijn geweest na de gebeurtenis in Münster op zaterdag. Een busje reed toen in op een terras. Twee mensen kwamen daarbij om het leven, de dader schoot zichzelf later dood. Het ging daarbij niet om terrorisme: de man was geestelijk in de war.