Japanse angst voor China leidt tot eerste eenheid van mariniers sinds WO II

Voor het eerst sinds het einde van WO II heeft Japan weer een officiële eenheid mariniers. De zogenaamde Amfibische Rapid Deployment Brigade (ARDB) werd deze zaterdag ingehuldigd tijdens een ceremonie op het zuidelijke eiland Kyushu. Het is een reactie op wat Japan ervaart als een dreiging van China dat dit jaar omgerekend bijna 144 miljard euro besteedt aan zijn leger, driemaal zoveel als Japan.

Tien jaar geleden was de oprichting van een dergelijke eenheid nog onmogelijk: de Japanse grondwet uit 1946 verbood Japan het recht tot oorlogvoering en het oprichten van een leger. Het land heeft wel ruim 200.000 uitstekend uitgeruste, zogeheten Zelfverdedigingstroepen, maar die worden wettelijk en sociaal acceptabel gehouden door hun capaciteit voor oorlogvoering te beperken tot wat „minimaal is vereist voor redelijke zelfverdediging”.

Mariniers daarentegen kunnen wel ingezet worden voor offensieve doeleinden buiten de grenzen. Omdat dit een dreiging zou vormen voor buurlanden, waren mariniers-eenheden decennialang een taboe in Japan. Maar nadat in 2012 de Japanse staat de Senkaku-eilanden kocht van de Japanse eigenaar, kwam er verandering in. De eilanden worden namelijk betwist door China die ze de Diaoyu-eilanden noemt. China greep de koop aan om sindsdien herhaaldelijk de wateren en het luchtruim rond de eilanden te schenden. Japanse gevechtsvliegtuigen stijgen nu gemiddeld twee keer per dag op om Chinese militaire vluchten weg te houden van de eilanden.

Het maakt Japan bewust van zijn kwetsbaarheid. Vanaf Kyushu tot en met Taiwan ligt een duizend kilometer-lange parelsnoer van Japanse eilanden. Het hoofdeiland Okinawa, ongeveer in het midden, herbergt weliswaar zo’n 50.000 Amerikaanse militairen, maar Japanse zelfverdedigingstroepen zijn zelf niet in staat de regio goed te verdedigen. De nieuwe brigade is een eerste stap in die richting.