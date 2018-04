‘Nederlands’ logistiekbedrijf Ceva naar Zwitserse beurs

Ceva Logistics, een voormalig bedrijfsonderdeel van TNT, wil naar de beurs. Dat heeft het logistiekbedrijf maandag bekend gemaakt. Hoewel het Europese hoofdkantoor in Hoofddorp staat, gaat Ceva niet naar de beurs in Amsterdam. De beursgang zal plaatsvinden in het Zwitserse Zürich, aan de SIX Swiss Exchange. Ceva is statutair gevestigd in Zwitserland, daar zit ook het bestuur. Ceva hoopt 1,3 miljard Zwitserse frank op te halen (1,1 miljard euro). Nog voor de zomer moet de beursgang plaatsvinden.

Ceva heette voorheen TNT Logistics en was onderdeel van het Nederlandse beursgenoteerde TNT, dat tevens uit een postdivisie (TNT Post) en een pakketdivisie (TNT Express) bestond. In 2006 werd de logistiek-tak overgenomen door investeringsmaatschapppij Apollo. Deze nieuwe eigenaar doopte het bedrijf Ceva en voegde het samen met branchegenoot Eagle Global Logistics.

Ceva heeft een jaaromzet van 7 miljard dollar (5,7 miljard euro). Het is een van de grootste logistiekbedrijven ter wereld, met 56.000 werknemers (vaste medewerkers en inhuurkrachten) in meer dan 160 landen. Ceva helpt bedrijven met hun logistiek, bijvoorbeeld op het vlak van vrachtvervoer door de lucht en de inrichting van magazijnen.

Het doel van de beursgang is, zo schrijft het bedrijf, verdere groei mogelijk maken en de balans versterken. De opbrengst van de beursgang zal worden gebruikt om schulden terug te betalen. De schuld bedroeg volgens het laatste jaarverslag ruim 2 miljard dollar. De beursgang dient, anders dan vaak wel het geval is, niet enkel om de aandeelhouders hun aandelen te laten verzilveren. Behalve Apollo zijn ook Capital Group en Franklin Advisers grootaandeelhouders.

Verlies in 2017 en 2016

Bestuursvoorzitter Xavier Urbain zegt in een verklaring dat Ceva plannen heeft de winstgevendheid „significant” te verbeteren. „Wij zijn ervan overtuigd dat we aantrekkelijke een aantrekkelijk rendement kunnen realiseren voor aandeelhouders.” Ceva heeft vorig jaar 197 miljoen dollar (160 miljoen euro) verlies geleden. In 2016 bedroeg het verlies 155 miljoen dollar.

Het grootste deel van de omzet, 40 procent, haalt Ceva uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Noord- en Zuid-Amerika zijn goed voor 33 procent, Azië voor 26 procent. De grootste klanten zijn detailhandelbedrijven, waaronder op het vlak van e-commerce.

Ceva is er zelf van overtuigd dat de logistiekmarkt sneller zal groeien dan de rest van de economie, onder meer vanwege de sterke groei van online winkelen en de groeiende middenklasse in opkomende martken. Het bedrijf verwacht daarvan te kunnen profiteren en over 2018 al dividend te kunnen uitkeren.