Topman vervangen bij Deutsche Bank

Deutsche Bank heeft opnieuw een nieuwe bestuursvoorzitter gekregen. Duitser Christian Sewing vervangt John Cryan, die nog geen twee jaar de hoogste baas was. Deutsche Bank heeft de leiderschapswissel zondagavond bekendgemaakt. Sewing (1970) werkt al sinds 1989 bij Deutsche Bank en zit sinds 2015 in het bestuur. Hij gaf leiding aan de consumententak.

De raad van commissarissen schrijft dat Deutsche Bank „nieuwe dynamiek” nodig heeft in de leiding van de bank. Ook een andere bestuurder, Marcus Schenk, stapt op. Hij was, zo schrijft Deutsche Bank, „niet beschikbaar” voor een positie in het nieuwe bestuur. Hij had al voor Pasen laten weten dat hij van plan was de bank dit jaar nog te verlaten. De raad van commissarissen heeft twee nieuwe bestuurders benoemd.

Vorige week lekte al uit dat Deutsche Bank op zoek was naar een nieuwe topman, vanwege een breuk tussen John Cryan en president-commissaris Paul Achleitner. Cryans voorganger heeft het ook al niet lang volgehouden, Sewing is de derde topman in zes jaar tijd. Dat straalt ook negatief af op Achleitner, die als president-commissaris verantwoordelijk is. Beleggers lijken wel blij met Sewing. Het aandeel Deutsche Bank steeg maandag in de ochtendhandel ruim 3 procent.