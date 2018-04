Kiki Bertens wint WTA-toernooi in Charleston

Kiki Bertens heeft zondag de finale gewonnen van het WTA-toernooi in Charleston in de Verenigde Staten. Ze domineerde in de finale tegen de Duitse Julia Görges met 6-2 6-1.

Bertens en Görges moesten zondag allebei twee wedstrijden spelen, omdat de halve finales op zaterdag niet konden worden uitgespeeld door zware regenval. Zo nam Bertens het eerst op tegen de Amerikaanse Madison Keys. Dat was een lange pot, waarin ze een matchpoint overleefde: 6-4 6-7 (2) 7-6 (5). Görges moest haar halve finale tegen de Letse Anastasija Sevastova afmaken, nadat die zaterdag was gestaakt bij 4-4 in de eerste set.

Uiteindelijk bleek Bertens tijdens de finale de meeste energie over te hebben. Ze maakte geen fouten tegen Görges en wist de partij in nog geen uur tijd te winnen.

Het is Bertens’ vijfde overwinning in de WTA Tour. Door de toernooiwinst stijgt ze op de nieuwste wereldranglijst waarschijnlijk naar de 21ste plaats. De tennisster staat nu op plek 27.