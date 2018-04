Kabinet probeert nieuw trauma met de Zorgautoriteit te voorkomen

Het kabinet heeft een plan om een volgende afgang met de Zorgautoriteit te voorkomen. Minister Blok verraste door de grens met Venezuela te openen. En hoe lang zijn Pechtold, Wilders en Rutte nog politiek houdbaar?

MACHT TERUG: Na het debacle waarbij de Tweede Kamer per ongeluk instemde met een miljardenkostenpost voor verpleeghuizen, wil het kabinet nu die macht terug. In een conceptwetsvoorstel staat dat het kabinet weer bepaalt hoeveel geld wordt uitgetrokken voor de zorg, in plaats van de Zorgautoriteit. Hugo de Jonge en Bruno Bruins willen dat het kabinet groen licht moet geven als ergens grote financiële gevolgen aan vast zitten. Hiermee komt men trouwens niet onder de megaclaim uit, dat is een structurele extra kostenpost van 2,1 miljard euro. NRC reconstrueerde destijds hoe het Zorginstituut zo machtig was geworden - en dat zelf nauwelijks in de gaten had.

LOKALE SPLINTERS: Versplinterde politiek is niet alleen een landelijk verschijnsel. Ook lokaal ging de winst bij de gemeenteraadsverkiezingen deels naar nieuwkomers. NRC-verslaggevers Wouter van Loon en Clara van de Wiel bogen zich over nieuwe lokale succesnummers, vaak afgesplitst na interne ruzies. Neem Brielle, waar het nieuwe Inwonersbelang Gemeente in één keer de grootste werd. Hoe dat kon? De partij was “nieuw en fris”, kreeg “ontiegelijk veel likes” en kwam meer op voor de lokale burger.

GRENS OPEN: Terwijl premier Rutte vermoedelijk aan het inpakken was voor zijn handelsmissie naar China, verraste minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok met een geheim gehouden bezoek aan Venezuela. Met een akkoord kondigde hij de opening van de grens aan met de ABC-eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao. Die was gesloten door Venezuela, volgens president Maduro vanwege de grootschalige smokkel naar de eilanden. Vorige week werd al bekend dat Nederland de ABC-eilanden gaat helpen bij het weren van migranten.

THUISFRONT: Het vertrek van SP-Kamerlid Nine Kooiman roept een vraag op: is het Kamerlidmaatschap wel te combineren met jonge kinderen? Kooiman vertrok om thuis vaker voor haar eenjarige zoontje te kunnen zorgen. NRC-verslaggever Barbara Rijlaarsdam vroeg andere ouders van jonge kinderen in de Tweede Kamer hoe ze privé met werk combineren. Wat ervoor nodig is? Een flexibele partner en creatief plannen. Toen het dochtertje van oud-Kamerlid Lea Bouwmeester ziek was, kwam toenmalig minister Edith Schippers met haar ambtenaren gewoon bij Bouwmeester thuis vergaderen. PVV’er Gabriëlle Popken wilde niet meewerken aan het artikel omdat ze “werk en privé gescheiden wil houden”. De vader van haar kinderen is haar voormalig fractievoorzitter in de senaat.

REFERENDUMREPUTATIE: Het kabinet kan dus tóch luisteren, wordt opgemerkt in het hoofdredactioneel commentaar van NRC. Daarin staat dat het kabinet zich het ‘tegen’ over de inlichtingenwet “terecht” heeft aangetrokken. Het wordt “des te treuriger” genoemd dat het instrument weer lijkt te sneuvelen. Columnisten Tom-Jan Meeus en Rosanne Hertzberger bogen zich dit weekend beiden over de Donorreferendumrace en vroegen zich af waar dat bijna kritiekloze podium voor GeenStijl vandaan komt. Het blog voert de strijd om een Donorreferendum aan. Gaat het ze echt om democratie, of is dit een diepe wens om D66 te slopen, vraagt Hertzberger zich af. Bart Nijman mocht bij Pauw zijn zorgen over de democratie uit de doeken doen. Zijn we vergeten, schrijft Meeus, dat hij over een de Volkskrant-journaliste schreef ‘Zou u haar doen? En hoe?’. Het gevolg was een reeks verkrachtingsfantasieën door reaguurders - door Hertzberger “de online knokploeg” genoemd.

WAT WIJ LUISTEREN:: Hoe staat het met de politieke houdbaarheid van Pechtold, Wilders en Rutte? In onze podcast Haagse Zaken peinzen politieke verslaggevers Barbara Rijlaarsdam en Thijs Niemantsverdriet erover hoe lang deze leiders nog in het zadel zitten. De VVD heeft een klein trauma aan lijsttrekkersverkiezingen overgehouden. En als Wilders vertrekt, ontstaat instortingsgevaar bij de PVV. De kans is groot dat Pechtold als eerste opstapt. Wie volgt hem op? Is er überhaupt wel een logische opvolger in zijn schaduw? Misschien de jonge Rob Jetten?

QUOTE VAN DE DAG:

“Het zou haast modern bestuur genoemd kunnen worden”

Aldus het hoofdredactioneel commentaar van NRC over de aanpassingen na het referendum over de Inlichtingenwet.