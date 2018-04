Hoge bloeddruk door magnetische velden uit MRI

Technici die MRI-apparaten maken en langdurig blootgesteld zijn aan statisch magnetische velden hebben een grotere kans hoge bloeddruk te ontwikkelen. Dat blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd in het blad Environmental Research.

Het is voor het eerst dat er een langetermijn-gezondheidseffect is gevonden van de sterke magnetische velden die permanent rond deze medische apparaten bestaan. De onderzoekers distilleerden het negatieve effect uit de medische dossiers van werknemers van de MRI-fabriek van Philips in Best.

„Het is fantastisch dat Philips hieraan heeft meegewerkt”, zegt hoofdonderzoeker Hans Kromhout van de Universiteit Utrecht, „De meeste andere MRI-fabrikanten wuiven onderzoek weg en zeggen dat alles veilig is. Philips geeft wel om de gezondheid van zijn medewerkers.”

Voor het onderzoek werden de gegevens gebruikt van medewerkers die tenminste een vol jaar bij de productie van MRI-apparaten hadden gewerkt. Als controlegroep werden de technici van de afdeling röntgenappatuur gebruikt; mannen met een vergelijkbaar profiel maar zonder de blootstelling aan de sterke magnetische velden. Van de deelnemers werd de eerste bloeddrukmeting en de laatste vergeleken.

Los van leefstijlinvloeden – zoals overgewicht, roken, alcoholgebruik – blijkt jarenlang werken met een hoge blootstelling aan magneetvelden het risico op een te hoge bloeddruk minstens te verdubbelen. Een te hoge bloeddruk hangt samen met een hoger risico op hart- en vaatziekten.

Maar het is niet zo dat werknemers zich nu meteen zorgen moeten gaan maken, zegt Kromhout: „Dit onderzoek zal herhaald moeten worden, zeker omdat niet duidelijk is welk biologisch mechanisme hiervoor verantwoordelijk is. We moeten eerst het naadje van de kous weten, voordat we grote conclusies kunnen trekken.”

Voor patiënten die in de MRI onderzocht worden speelt het risico op een hoge bloeddruk allicht veel minder dan voor personeel dat dagelijks met de apparatuur moet omgaan.

Eerder onderzoek van het team van Kromhout liet zien dat sommige mensen die in de buurt van MRI-apparatuur werken last kunnen krijgen van kortdurende klachten, zoals duizeligheid. Uit vragenlijstonderzoek onder Philips-technici en MRI-personeel van ziekenhuizen en onderzoekscentra bleek vervolgens dat zij meer (bijna-)ongelukken in het verkeer melden.