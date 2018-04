Helft van vluchten Lufthansa geannuleerd

De helft van de vliegtuigen van Lufthansa zal dinsdag niet opstijgen. Door een staking van het grondpersoneel van de Duitse vliegtuigmaatschappij zijn meer dan achthonderd vluchten geannuleerd, waaronder 58 langeafstandsvluchten.

Het grondpersoneel op de vliegvelden in Frankfurt, München, Keulen en Bremen zal zijn taken vanaf vijf uur ‘s ochtends neerleggen. Volgens Lufthansa zullen de vliegtuigen vanaf 11 april weer op schema vliegen.

De staking is georganiseerd door de Duitse vakbond Verdi, die grond-, brandweer- en service medewerkers oproept dinsdag het werk neer te leggen. De vakbond wil met de staking een loonsverhoging van 6 procent afdwingen. Volgende week zal een derde onderhandelingsronde over de looneis plaatsvinden.

Lufthansa en pilotenvakbond VC ruzieden jarenlang over een loonakkoord. In oktober bereikten zij een overeenkomst.

Volkomen onacceptabel

Lufthansa zegt het “volkomen onacceptabel” te vinden dat reizigers de dupe worden van het conflict. Volgens het bedrijf is “de aard en de omvang” van de staking onverantwoord en onredelijk. De personeelsdirecteur van het bedrijf vraagt politici strengere regels op te stellen voor stakingen. In een persbericht schrijft zij:

“We vinden het jammer dat zoveel klanten hun reisplannen moeten aanpassen. We werken eraan om de invloed van de staking te minimaliseren.”

Lufthansa vliegt in Nederland alleen op de Amsterdamse luchthaven Schiphol. Een woordvoerder van het vliegveld zegt nog geen inschatting te kunnen doen over de gevolgen voor Nederlandse reizigers. Op de website van Schiphol staat momenteel bij een Lufthansavlucht dat hij geannuleerd is.