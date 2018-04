Gehaat of niet, het groene jasje is voor Patrick Reed

De staande ovatie bij het oplopen van de achttiende green van de Augusta National Golf Club op de slotdag van de Masters, daar droomde Patrick Reed als jongetje van. Zoals zoveel talentvolle Amerikaanse golfers wilde hij zijn als Tiger Woods, de viervoudig winnaar die dit jaar bij zijn eerste Masters-deelname sinds 2015 geen moment aanspraak kon maken op de eindzege. Reed volgde als tiener zelfs golflessen bij de beroemde golfinstructeur Hank Haney, jarenlang Woods swingcoach.

Zondag was het zover. Reed, nummer 24 op de wereldranglijst, wandelde als leider van de 82ste editie van de Masters de laatste green op. Hij had één slag voorsprong op zijn landgenoot Rickie Fowler. Het enige wat eraan ontbrak, was het rode shirt dat Reed, als eerbetoon aan Woods, doorgaans draagt op de slotdag van een toernooi. Kledingsponsor Nike had zijn golfers gesommeerd zondag in het roze te verschijnen – alleen Woods speelde traditiegetrouw in het rood. In zijn felroze poloshirt maakte Reed een par en hij zag zijn jongensdroom uitkomen.

Duel met McIlroy

Met de laatste bal van Reed kwam een eind aan een Masters-toernooi waarvoor de verwachtingen hooggespannen waren. Niet alleen vanwege de rentree van Woods op Augusta, ook door het grote aantal favorieten onder de 87 deelnemers; het was makkelijker te voorspellen wie niet zou winnen dan wel.

Met een van de belangrijkste kanshebbers, Rory McIlroy, sloeg Reed zondag voor de laatste ronde af op de eerste hole. Hij had een voorsprong van drie slagen op de Noord-Ier, met wie hij in het najaar van 2016 een memorabel duel uitvocht tijdens de Ryder Cup, de tweejaarlijkse teamwedstrijd tussen de beste golfers van de Verenigde Staten en Europa. Maar zo meeslepend en vurig als hun spel destijds, werd de strijd tussen Reed en McIlroy nu niet.

Het gevaar voor Reed kwam ook niet van McIlroy, die van de vier grote toernooien (majors) alleen de Masters niet wist te winnen en na zijn teleurstellende slotronde (+2) nog minimaal een jaar op de career grand slam moet wachten. De belangrijkste tegenstanders van Reed waren Fowler, en vooral Jordan Spieth. De winnaar van 2015 begon zondag met negen slagen achterstand op Reed, maar stond na zestien holes gedeeld eerste. Bij de afslag van hole 18 raakte Spieth echter een boomtak en waren zijn kansen verkeken. Hij tekende wel voor een op de Masters zelden vertoonde slotronde van 64 slagen. Fowler, die voor de derde keer in zijn loopbaan als tweede eindigde bij een major, had zondag 67 slagen nodig en wacht nog altijd op zijn eerste major-zege.

‘Captain America’

De hoofdprijs, het groene jasje, was voor ‘Captain America’, de bijnaam van Reed vanwege zijn vlammende optredens voor de Amerikaanse ploeg in de Ryder Cup. Zijn overwinning werd weliswaar met luid gejuich ontvangen op Augusta, de 27-jarige Texaan is, of in ieder geval was een van de meest gehate spelers in de golfsport, the gentleman’s game.

Reed was in zijn studentenjaren onhandelbaar voor coaches en medespelers. Arrestaties, vals spel op de baan, diefstal uit de kleedkamer; het is een kleine greep uit zijn jeugdzonden die de twee nationale titels die hij won met het golfteam van Augusta University, overschaduwen.

Reed bestempelde zichzelf na een toernooizege in 2014 als een van de vijf beste spelers ter wereld. Een uitspraak die hem bleef achtervolgen, helemaal toen de successen, met name op de majors, uitbleven.

Reed wil op de baan nog weleens in scheldpartijen uitbarsten, en dankzij de microfoons van de Amerika televisiezenders blijft dat niet onopgemerkt. Hij moest in 2014 diep door het stof toen hij zichzelf tijdens een toernooi in China onder meer een ‘fucking faggot' (‘ongelooflijke homo’), noemde.

Nooit een stap opzij

Gehaat of niet, Reed is een golfer die met het hart speelt en risico's niet schuwt. Of zoals zijn swingcoach Kevin Kirk het op Golf.com verwoordde: „Zijn spel doet me denken aan iemand die thuis het gas aan heeft laten staan. Je hoeft dan alleen nog maar een lucifer af te strijken.” Hij handelt op de baan in de geest van Woods, vertelde een van zijn voormalige trainers, Peter Murphy, aan de Amerikaanse sportzender ESPN. „Patrick heeft veel overgenomen van Tigers gedrag en intimidatie. Hij wilde graag laten zien dat hij nooit voor niemand een stap opzij zou doen.”

Bij de Masters moest Reed alleen even Spieth naast zich dulden, maar die schudde hij met een geweldige birdie op de veertiende hole snel weer van zich af. Reed sloeg zondag, en al helemaal de dag ervoor, de beste ballen als de nood het hoogst was. En hij sloeg keihard toe op de vier langere par-5-holes, waarop hij in vier dagen in totaal dertien slagen won.

En zo kreeg Reed zondag het felbegeerde groene jasje aangereikt door de winnaar van vorig jaar, Sergio García. De Spanjaard was door een horrorscenario op de eerste dag – hij sloeg zijn bal vijf keer achter elkaar in het water – na twee dagen uitgespeeld, en leverde met 159 slagen (+15) de slechtste score van een titelverdediger ooit in.

De overgebleven haters zien Reed volgend jaar een dergelijke miskleun vast ook graag overkomen. Maar de nieuwe kampioen heeft voor de Masters van 2019 waarschijnlijk andere plannen. Zoals de eerste speler worden in de rijke toernooihistorie die in alle vier rondes een score van in de zestig neerzet. Met zijn slotronde van 71 slagen liep Reed die vermelding in de geschiedenisboeken mis.