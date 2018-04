Palestijnen rouwen om fotograaf, die door Israëlische militairen werd doodgeschoten

Tijdens demonstraties aan de grens tussen de Gazastrook en Israël dit weekend is de Palestijnse journalist Yasser Murtaja (31) omgekomen. Vijf andere journalisten raakten gewond.

Murtaja werd vrijdag op zo’n honderd meter van de grens in zijn zij geschoten door Israëlische militairen toen hij actievoerders filmde die autobanden verbrandden bij Khan Younis, in het zuiden van de Gazastrook. Hij bezweek zaterdagochtend in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Internationale en Israëlische persorganisaties riepen het Israëlische leger op tot een onafhankelijk onderzoek naar de dood van de journalist. Murtaja droeg een beschermend vest met ‘Press’ erop.

Die oproepen noemde de Israëlische minister van Defensie Avigdor Lieberman zondag „hypocriet”. „We hebben tientallen gevallen gezien waarin militanten van Hamas vermomd waren als medisch personeel of journalisten (...) Bij de mars van de terreur waren geen onschuldige burgers, het waren allemaal leden van Hamas”. Het leger verklaarde meteen dat „het leger geen journalisten doodschiet”, maar kondigde desondanks een intern onderzoek aan.

Murtaja stond bekend als onafhankelijk journalist. Zijn productiebedrijfje Ain (Oog) Media werkte samen met internationale media. „Hij was altijd druk met zijn werk”, zegt zijn zus Houda in de huiskamer van de familie, die volstroomt met rouwende vrouwen. Hij fotografeerde al van jongsaf aan. „Hij wilde laten zien wat er in Gaza gebeurde” , zegt zijn zus. In de grote Omari-moskee een paar kilometer verderop bewijzen duizenden mannen, waaronder Hamas-leider Ismael Haniye, de jonge journalist de laatste eer.

Net als de meeste jonge Gazanen had Murtaja de Gazastrook nooit verlaten.

Sinds het begin van de demonstraties op vrijdag 30 maart zijn er zeker dertig doden en tweeduizend gewonden gevallen.