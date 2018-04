Fris en dichtbij. Dat wil de kiezer in Brielle

De grens tussen Hellevoetsluis en Brielle loopt dwars door het kantoor van Rien Kap (62). Hij zit in geblokt overhemd met opgestroopte mouwen achter een bekertje koffie. Hij woont in ‘Hellevoet’, maar zijn hart klopt net zo hard voor Brielle.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen werd de nieuwe lokale partij Inwonersbelang Gemeente Brielle uit het niets de grootste: 6 zetels in een raad van 17 zetels. Wie zit daarachter?

Rien Kap.

Dat zit zo. Kap is fractievoorzitter van Inwonersbelang Hellevoetsluis. Die partij bestaat al 50 jaar, maar vier jaar geleden ging de partij met Kap als lijsttrekker aan het roer van 8 naar 11 zetels. Bij de laatste raadsverkiezingen in maart kregen ze er nog een zetel bij. De partij heeft nu 12 van de 25 zetels in Hellevoetsluis.

Zo’n lokale partij wilden ze in Brielle ook, maar de initiatiefnemer haakte vlak voor Kerst af, drie maanden voor de verkiezingen. Kap had al ervaring en deed het toen maar. Op „derde Kerstdag” zat hij om half elf bij de notaris. Inwonersbelang Gemeente Brielle was een feit.

Toen moesten ze nog mensen hebben voor de lijst. Kap: „Mensen zoeken, dat kan ik goed.”









Industriële gassen

Politicus is Kap erbij. In de eerste plaats is hij ondernemer. Kap levert industriële gassen voor fabrieken, schepen, garages en horeca. Vroeger had hij een horecagroothandel, nu heeft hij nog snackkarren voor festivals en recreatie. Als er op evenement een snackkar van hem staat, gaat hij rond vier uur in de middag een biertje drinken en even wat kletsen. Lang geleden was hij varkens- én spruitenboer. Hij heeft zwembaden laten maken in Tsjechië en hij verkoopt een zelf ontworpen ‘cleaning system’ voor jacuzzi’s.

Het was even puzzelen. Niet iedereen wil op zo’n lijst. Maar die was toch best snel vol met puike mensen, zegt Kap.

Frits de Reus (67) kende Kap ook. De oprichting van de nieuwe partij gonsde door Brielle. De Reus, net twee jaar met pensioen, haakte aan en had meteen door dat ze iets bijzonders aan het doen waren. Op sociale media kreeg de nieuwbakken partij ontiegelijk veel likes. Mensen spraken De Reus aan op straat.

Terugkijkend ziet hij twee redenen voor het succes bij de verkiezingen. Inwonersbelang Gemeente Brielle was nieuw, en dus fris. Maar belangrijker, de zittende partijen zaten maar te zitten. „Jaren en jaren achter elkaar.” Intussen waren ze vergeten dat ze er voor de burger zaten, die had ze gekozen. „Dat je met die burger moet praten om te horen wat ze willen, en wat er goed gaat en wat niet.”

Mensen willen een plaatselijke partij, geen landelijke partij, zegt Kap. „Iedereen wil een schone en veilige gemeente, zodat je je nek niet breekt over een los tegeltje. Dat geldt overal. Maar de rest is plaatselijk. Die landelijke partijen doen alsof ze lokaal zijn, maar ze dénken landelijk. De slogan van de VVD was overal: ‘Gewoon doen’. Wij doen ook gewoon, maar plaatselijk.”

Autovrij

Frits de Reus geeft een voorbeeld. Het vorige college wilde de binnenstad deels autovrij maken om aantrekkelijker te zijn voor toeristen. De Reus: „Maar de schoenlapper en de kleermaker die dachten: zo draai je m’n nek om. Onze klanten komen met de auto.”

In Brielle en Hellevoetsluis spelen specifieke kwesties. Recreatie is belangrijk. Maar ook het huizentekort voor starters en sociale huurders. Samenwerking met Hellevoetsluis en Westvoorne, op den duur misschien zelfs fusie. „Je moet vooruit kijken”, zegt Kap. „Wij horen bij elkaar. Straks pikt Rotterdam Voorne erbij, dat moeten we niet hebben.”

Kap bemoeit zich niet intensief meer met Brielle. Hij werkt al zeven dagen per week. En hij is al fractievoorzitter in Hellevoetsluis. Druk? „Ik zeg de hele dag ‘ja’ of ‘nee’. Ik zeg niet: ik ga er nog eens over denken.”

Waar gewonnen wordt, zijn ook verliezers, zoals CDA en D66 in Brielle die eerder in de coalitie zaten. De verkiezingsoverwinning van Inwonersbelang Gemeente Brielle was niet voor iedereen een feest. De nieuwe partij gaat samen besturen met VVD (4 zetels) en PvdA (2 zetels). Het coalitieakkoord wordt nu geschreven. Het is een brede coalitie, met 12 van de 17 zetels in de raad, maar er zijn ook raadsleden die nu „narrig” zitten te kijken, zegt De Reus. „Zij zaten er eerst in, en zijn er nu buiten gevallen.”

„Je moet niet met elkaar vechten, maar met elkaar praten”, vindt Kap. Niet alleen ná de verkiezingen, ook ervoor. Elkaar in de campagne tot op het bot bevechten en dan weer een coalitie smeden, is niet aan hem besteed. „Zo doe je ook geen zaken. Als je zelf groter bent dan de ander, dan trek je geen pak met stropdas aan maar een spijkerbroek. Dan kom je op hetzelfde level.”

Frits de Reus denkt er ook zo over. „Het is geven en nemen. Je wint wat, je verliest wat. We zitten allemaal goed in ons vel, dus het gaat wel lukken.”