FBI valt kantoor advocaat Trump binnen

De FBI heeft maandag duizenden documenten in beslag genomen bij een doorzoeking van het kantoor van Michael Cohen, een van de persoonlijke advocaten van Donald Trump. Het gaat onder meer om documenten met betrekking tot de schikking die de Amerikaanse president trof met porno-actrice Stormy Daniels, zo meldt The New York Times.

De doorzoeking komt volgens de krant op aanwijzing van speciaal aanklager Robert Mueller, die de banden tussen Trumps campagneteam en Rusland onderzoekt. De inval zou niet direct met dat onderwerp te maken hebben: waarschijnlijker is het dat Mueller tijdens zijn onderzoek informatie is tegengekomen in een andere zaak en die heeft doorgespeeld aan de openbaar aanklager van de staat New York. Cohen staat Trump wel bij in het Rusland-onderzoek van Mueller.

De advocaat van Cohen, Stephen Ryan, heeft de inval bevestigd. “Vandaag heeft de openbaar aanklager van New York een aantal doorzoekingsbevelen uitgevaardigd en privécommunicatie tussen mijn cliënt, Michael Cohen, en zijn cliënten, in beslag genomen.” Ook zouden belangrijke belastingdocumenten en bedrijfsadministratie van Trumps zakelijke imperium zijn meegenomen voor onderzoek.

Schikking met Stormy Daniels

Cohen speelt een belangrijke rol in de schikking die Trump trof met Stephanie Clifford, beter bekend als porno-actrice Stormy Daniels. De advocaat vertelde onlangs dat hij 130.000 dollar had betaald aan Clifford. Zij onthulde onlangs dat het bedrag als zwijggeld was bedoeld om een geheime relatie met Trump, ruim tien jaar terug, te verhullen. Eerder ontkende Cohen nog dat er zwijggeld was betaald.

Vorige maand verklaarde Clifford nog dat ze naar de rechter wil gaan om onder het zwijgcontract uit te komen. De actrice praatte in het programma 60 Minutes over haar escapades met Trump

Ryan zegt dat zijn cliënt Cohen zijn volledige medewerking aan de autoriteiten verleent. Hij noemt de doorzoeking “ongepast en onnodig”.

Cohen: Trumps pitbull

Cohen is al decennialang een van de vier vaste advocaten van Trump. Het leverde hem de bijnamen ‘Trumps pitbull’ en Trumps ‘waterdrager’ op. Een belangrijk deel van zijn werk bestaat volgens Amerikaanse media uit het wegmoffelen van informatie over Trumps uitspattingen met vrouwen. Hij was in het verleden onder meer actief voor de Trump Organization, de holding waarin de zakelijke belangen van Trump zijn georganiseerd.

Ook in het Rusland-onderzoek van Mueller speelt hij een prominente rol. Zo ontbood hij een onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden afgelopen najaar om hem te laten getuigen over vermeende contacten met Russische bronnen in campagnetijd. Cohen ontkent dat hij hen in Praag, zoals wordt beweerd, heeft gesproken.