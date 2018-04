Facebookgebruikers krijgen inzage in misbruik Cambridge Analytica

Oproep: zijn uw gegevens gedeeld met Cambridge Analytica? Laat het ons weten Heeft u van Facebook te horen gekregen dat uw gegevens mogelijk bij Cambridge Analytica terecht zijn gekomen, heeft u misschien gebruikgemaakt van ‘This Is Your Digital Life’ of meegedaan aan de persoonlijkheidsquiz ‘You Are What You Like’? Dan horen we daar graag meer over. U kunt contact met ons opnemen via het mailadres fbonderzoek@nrc.nl.

Facebookgebruikers zullen deze maandag vanaf 18.00 uur (Nederlandse tijd) te horen krijgen of hun gegevens zijn gedeeld met het Britse databedrijf Cambridge Analytica. Het zou gaan om zo’n 87 miljoen gebruikers wereldwijd. Mogelijk zijn bijna 90.000 Nederlanders getroffen.

Volgens een Facebookwoordvoerder worden de 2,2 miljard gebruikers “om technische redenen” geleidelijk ingelicht. “De komende dagen” moet iedereen uiteindelijk te horen krijgen waar hun gegevens terecht zijn gekomen.

Twee aankondigingen

Gebruikers kunnen maandagavond twee verschillende aankondigingen krijgen bovenaan hun news feed op hun Facebook-account. De meeste gebruikers krijgen een bericht te zien over welke apps in gebruik zijn, en welke informatie met deze apps wordt gedeeld. Als ze dat niet willen, kunnen gebruikers deze programma’s verwijderen. “We begrijpen dat het belangrijk is dat we jouw gegevens veilig houden”, staat in de aankondiging.

Gebruikers die mogelijk ten prooi zijn gevallen aan Cambridge Analytica krijgen een ander bericht te zien, waarin staat dat Facebook de website ‘This Is Your Digital Life’ heeft geblokkeerd, “waarop een van jouw vrienden via Facebook heeft ingelogd”. “We hebben dit gedaan omdat de website mogelijk persoonlijke informatie heeft misbruikt door het te delen met een bedrijf dat Cambridge Analytica heet.”

Gebruikers die de app ‘This Is Your Digital Life’ downloadden en inlogden, deelden vervolgens niet alleen informatie van zichzelf, maar ook die van hun vrienden. De gegevens werden vervolgens doorverkocht aan Cambridge Analytica. Hoeveel digitale profielen daadwerkelijk daar terecht zijn gekomen, is niet duidelijk. Zelf zegt het databedrijf dat het gaat om maximaal 30 miljoen gebruikers.

Nog een databedrijf geschorst

Eerder maakte Facebook een schatting dat ongeveer 97 procent van de gebruikers die de app hebben geïnstalleerd in de VS wonen. Afgerond 82 procent van de gedupeerden (de downloaders en hun vrienden) zit daarom ook in de VS. Zo’n 1,2 miljoen gebruikers wonen in de Filippijnen, 1,1 miljoen in Indonesië en 1,1 miljoen in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland zouden 28 mensen de app hebben gedownload, daarom kwamen de gegevens van mogelijk 90.000 Nederlanders bij Cambridge Analytica terecht.

Maandag maakte Facebook ook bekend dat het een ander databedrijf van het platform heeft gegooid. CubeYou vroeg gebruikers net als Cambridge Analytica om mee te doen aan de persoonlijkheidsquiz ‘You Are What You Like’, ook wel bekend als ‘Apply Magic Sauce’. Persoonlijke gegevens zouden gebruikt worden voor academische doeleinden, maar werden volgens de Amerikaanse zender CNBC vervolgens doorverkocht aan marketingbedrijven.

The Guardian en The New York Times onthulden een kleine maand geleden dat de Facebookgegevens van tientallen miljoenen gebruikers misbruikt waren door Cambridge Analytica. Dat bedrijf werd onder meer ingehuurd door het campagneteam van Donald Trump en de Brexit-campagne. Sindsdien is Facebook diep door het stof gegaan en heeft het bedrijf miljarden aan waarde verloren. Topman Mark Zuckerberg heeft zichzelf herhaaldelijk verontschuldigd, en moet zichzelf deze week verantwoorden tegenover het Amerikaanse Congres.