Ex-VN-medewerker in Nepal verdacht van kindermisbruik

In Nepal is afgelopen weekend een voormalige hooggeplaatste medewerker van de Verenigde Naties opgepakt op verdenking van kindermisbruik. Terre des Hommes maakte de arrestatie maandag op haar site bekend. De kinderrechtenorganisatie heeft naar eigen zeggen samengewerkt met de Nepalese politie in het onderzoek naar de zestigjarige Canadees.

Terre des Hommes kreeg april vorig jaar een eerste melding binnen over mogelijk kindermisbruik van Peter D., al was zijn identiteit toen nog niet bekend. Drie maanden geleden meldde een groep Nepalese straatkinderen zich bij de ngo met nieuwe beschuldigingen. Toen D. terugkeerde naar het land schaduwden Terre des Hommes- en politiemedewerkers hem gedurende twee weken. Hierna werd hij gearresteerd.

Tegenover persbureau ANP zegt een woordvoerder van de hulporganisatie dat hij op zijn hotelkamer is betrapt met twee jongens. Uit zijn Facebookaccount zou gebleken zijn dat hij contacten onderhield met Nepalese kinderen.

Saillant

De arrestatie van de Canadees is saillant. Volgens Terre des Hommes is hij “een bekend voorvechter voor kinderrechten binnen de wereld van de internationale hulpverlening”. D. was in 1988 een van de oprichters van hulporganisatie Street Kids International. Deze ngo, die drie jaar geleden samenging met het Britse Save the Children, gaf trainingen aan kinderen van over de hele wereld die in armoede opgroeiden.

Voor de VN was D. onder meer gezant in Afghanistan en deed hij humanitair werk voor Soedanese straatkinderen. Sinds zijn pensioen werkt hij als adviseur van wereldgezondheidsorganisatie WHO. Vorig jaar is hij nog geridderd in de Orde van Canada.

Seksueel wangedrag

De afgelopen maanden zijn meerdere hulporganisaties in opspraak geraakt door seksueel wangedrag van medewerkers. In maart bleek dat werknemers van kinderhulporganisatie Plan International zich schuldig hebben gemaakt aan kindermisbruik. Oxfam Novib-medewerkers in Haïti organiseerden seksfeesten waarbij minderjarige prostituees aanwezig waren. Ook bij het Internationale Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen waren meldingen van seksueel misbruik binnen de organisatie.

Kindermisbruik is een groot probleem in het extreem arme Nepal, waar meer dan een derde van de 29 miljoen inwoners dagelijks rondkomt van minder dan 1 dollar. Bij de aardbevingen in 2014 zijn veel mensen hun huis kwijtgeraakt. “Op zoek naar een veilige plek zijn kinderen en vrouwen makkelijke prooien voor mensenhandelaren”, schrijft Terre des Hommes op zijn site.

Volgens de organisatie groeit het kindersekstoerisme in het land. Voornamelijk toeristen uit India en Europa zouden daarvoor verantwoordelijk zijn.

Correctie (9-4-2018): in een eerdere versie van dit bericht werd in het fotobijschrift abusievelijk gesproken van de Filippijnse stad Kathmandu. Dat moest de Nepalese hoofdstad Kathmandu zijn. Dat is aangepast.