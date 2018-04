Eeuwige glimlach en een trotse foto op de Muur van Geraardsbergen

In de wielerwereld is met grote verslagenheid gereageerd op het overlijden van de Belgische renner Michael Goolaerts (23) zondag tijdens de klassieker Parijs-Roubaix. De tweedejaars prof van Veranda’s Willems kreeg een hartstilstand tijdens de wedstrijd, werd gereanimeerd en per helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Lille. Daar overleed Goolaerts in de loop van de avond.

„Rust zacht maat'', reageerde wereldkampioen veldrijden Wout van Aert, ploeg- en generatiegenoot op twitter. „Goolie, net als ik bouwjaar 1994. Bijgevolg zitten we al jaren samen in het peloton. Ik kan het nog niet vatten dat daar een einde aankomt. Uw eeuwige smile zal altijd een inspiratie blijven voor mij.”

Ook de internationale wielerunie UCI kwam snel met een reactie. „In naam van de UCI en de hele wielerwereld, wil ik mijn meest oprechte deelneming betuigen aan de familie, aan het team en aan de naasten van Michael Goolaerts, die ons veel te vroeg verlaten heeft”, verklaarde UCI-voorzitter David Lappartient.

Goolaerts, in zijn juniorentijd vooral baanrenner, werd vorig jaar prof bij de bescheiden Belgische ploeg Veranda’s Willems-Crelan. Hij reed vorige week zijn eerste Ronde van Vlaanderen, ging mee in een vroege vlucht en passeerde als eerste op de Muur van Geraardsbergen. Hij twitterde trots een foto.

Zondag debuteerde hij in Parijs-Roubaix. Na 150 kilometer kwam hij rond twee uur ten val op kasseistrook bij Saint-Python, nadat hij waarschijnlijk een hartstilstand had gekregen op de fiets. Zijn ploeg verkeerde lang in het ongewisse over de toestand van de renner en besloot het ongeluk niet te melden aan zijn ploeggenoten in de wedstrijd.

Laat op de zondagavond maakte de ploeg in een officieel communiqué het overlijden van Goolaerts bekend. „Hij overleed zondagavond 8 april omstreeks 22.40 uur in het ziekenhuis in Rijsel in het bijzijn van zijn familie en geliefden, naar wie onze gedachten van medeleven momenteel uitgaan. Hij overleed aan een hartstilstand, waarbij alle verdere medische hulp niet kon baten.”

Hoewel de ernst van de situatie direct na de hartstilstand van Goolaerts duidelijk was, besloot de organisatie niet om de wedstrijd te stoppen. „De koers stilleggen zoals je een voetbalwedstrijd kan stilleggen met één fluitsignaal is ook niet zo simpel”, reageerde UCI-commissaris Philippe Mariën in de Belgische krant Het Nieuwsblad. „Er zit een hele organisatie achter, de openbare weg is afgezet en er zijn duizenden toeschouwers op pad. Het is een fabriek die draait.”

Ook bij eerdere dodelijke ongevallen tijdens een wielerwedstrijd werd niet gestopt. In 2016 werd Antoine Demoitié aangereden door een motor tijdens Gent-Wevelgem. De Belgische renner overleed in het ziekenhuis. In 2011 overleefde zijn landgenoot Wouter Weylandt een val niet in de Ronde van Italië. Ook na de dood van de Italiaan Fabio Casartelli tijdens de Tour van 1995 werd de koers niet stil gelegd.