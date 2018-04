Dode na schietpartij in Breda

Zondagavond heeft de politie na een schietpartij in een woning in Breda een dode man aangetroffen. De politie heeft de omgeving afgezet en doet verder onderzoek.

In woning #Sandenburgstraat #Breda is een dode man aangetroffen. Rond 20.20uur heeft in het pand een schietincident plaats gevonden. Politie start onderzoek ter plaatse. Omgeving is afgezet. — Politie Breda eo (@Politie_Breda) April 8, 2018

De schietpartij vond plaats rond 20.20 uur in een pand aan de Sandenburgstraat in Breda. Hierna reden enkele auto’s op hoge snelheid weg. De politie probeerde met helikopters de auto’s op te sporen maar dat is niet gelukt.

Enkele buurtbewoners zeggen tegen de krant BN De Stem dat ze schoten hebben gehoord. Een buurtbewoner zou mensen hebben gefilmd die na de schietpartij wegrende. De politie bekijkt de beelden.