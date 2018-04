Curetis mag naar de VS – maar alleen met een test

En daar was vorige week dan eindelijk het nieuws waar Curetis zo lang op wachtte. Het bedrijf krijgt toegang tot het beloofde land voor biotechbedrijven: de Verenigde Staten. Van medicijnenwaakhond FDA mogen de Duitsers hun minilaboratoria om infectieziekten mee op te sporen slijten aan Amerikaanse ziekenhuizen.

Beleggers en bedrijf keken daar al jaren naar uit. De beursgang in 2015 aan de Euronext in zowel Amsterdam als Brussel was mede bedoeld om geld op te halen voor de Amerikaanse verspreiding van de Unyvero, de naam van Curetis’ minitestsysteem. Hoewel de Duitsers naast in eigen land actief zijn in Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, waren de VS altijd het einddoel. Waarom wil Curetis, met een omzet vorig jaar van 1,2 miljoen euro een van de kleinste Euronext-fondsen, zo graag de Atlantische Oceaan oversteken?

Even terug naar wat de Duitsers precies doen. Het lijken Nintendo’s, maar de hagelwitte, kubusvormige Unyvero’s van Curetis analyseren bloedmonsters. Binnen een paar uur wijzen ze uit aan wat voor infectieziekte de patiënt lijdt. Dat levert ziekenhuizen enorme tijdwinst op. Curetis verkoopt die Unyvero’s aan ziekenhuizen en verdient geld volgens het Hewlett-model: goedkope printers, dure inkt. De apparaten kosten weinig, de apart verkochte ‘cartridges’ brengen het geld binnen.

Van Pharming tot Galapagos, veel Nederlandse biotechbedrijven gingen Curetis al voor naar de VS. De prijzen voor gezondheidsproducten liggen er hoger. Meer dan Europese ziekenhuizen moeten Amerikaanse ziekenhuizen concurreren om nieuwe patiënten. Die trek je aan met de modernste technologie.

Maar bovenal: de Europese markt is gefragmenteerd. „Ziekenhuizen in Duitsland werken anders dan in Frankrijk of Nederland”, zegt Marcel Wijma, oprichter van het Van Leeuwenhoeck Institute dat biotechbedrijven analyseert. Voor elk land waar Curetis actief is, heeft het specialisten nodig die alles weten van het lokale gezondheidssysteem.

De markt voor moleculaire diagnostiek, waar Curetis in zit, is in de VS bijzonder lucratief. Ze heeft een wereldwijde omvang van 8 miljard dollar (6,5 miljard euro), waarvan de helft in Noord-Amerika wordt omgezet. Bovendien groeit ze jaarlijks met 9 procent.

Curetis krijgt in de VS wel concurrentie van miljardenbedrijven als het Zwitserse Roche en het Duitse Qiagen, zegt Stéphanie Put. Zij volgt voor Degroof Petercam het aandeel Curetis. Waar dergelijke grote spelers al een uitgebreid netwerk hebben, moet het kleine Curetis ziekenhuizen gaan overhalen de Unyvero’s te kopen.

Dat kon nog wel eens moeilijk worden. De FDA gaf slechts toestemming voor de verkoop van één type cartridge, die de bacterie detecteert die verantwoordelijk is voor longontsteking. Put: „Amerikaanse ziekenhuizen die willen samenwerken met Curetis moeten investeren in een nieuw systeem, maar kunnen één test doen. Terwijl concurrenten een heel menu aan tests hebben.”

Zelfs in Europa, waar het meerdere tests aanbiedt, heeft Curetis het zwaar. Het verkocht minder Unyvero-apparaten dan verwacht. De omzet daalde met bijna 8 procent. De koers zakte van 10,90 euro bij de eerste beursgang naar 5,42 euro nu.

Het belangrijkste wat Curetis nu moet doen, zeggen Put en Wijma, is geld pompen in het vermarkten van hun minilaboratoria in de VS. De kaspositie van Curetis bedroeg eind 2017 16,6 miljoen. Voorlopig is dat voldoende om in de VS uit te breiden, zegt Put. Maar als later blijkt dat de Unyvero’s niet aanslaan, kunnen beleggers teleurgesteld raken, en zakt de koers. Daarna nieuwe investeringen binnenhalen met bijvoorbeeld een aandelenemissie, is dan een stuk moeilijker.