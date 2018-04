CDA, geef je steun aan Orbán op!

Cas Mudde is hoogleraar politicologie aan de universiteit van Georgia en auteur van Populist Radical Right Parties in Europe.

Christen-democratische vrienden,

Ik wil het met jullie hebben over Viktor Orbán, de premier van Hongarije, die de ideologie van de PVV verbindt met het lidmaatschap van jullie Europese Volkspartij, die in het Europees Parlement de grootste fractie vormt en waartoe ook het CDA behoort. Orbán heeft net weer een klinkende verkiezingsoverwinning behaald, die kan uitdraaien op een grondwettelijke meerderheid, en we weten intussen hoe hij die gebruikt.

Nadat hij in 2010 terugkeerde aan de macht, heeft Orbán de tweederde meerderheid van zijn Fidesz-KDNP ‘coalitie’ gebruikt om Hongarije te verbouwen tot een „illiberale staat” (zijn woorden). Alles ging op de schop: de Hoge Raad, het juridisch systeem, het kiesstelsel. Ik weet het, de EVP stribbelde een beetje tegen toen hij ook aan de vrije markt kwam, door het de facto nationaliseren van de banken en de media. Maar na wat lege toezeggingen in het Europees Parlement mocht Orbán verdergaan. Het ging tenslotte maar om Hongarije.

Het werd gênanter toen hij de Je suis Charlie-betoging aangreep voor een frontale aanval op de multiculturele samenleving. Maar dat was snel over, want de aanslagen in Brussel en Parijs, en vluchtelingencrisis – door Orbán en verschillende andere EVP-prominenten zonder bewijs met elkaar verbonden – brachten hem terug in de centrum-rechtse familie. Zelfs zijn aanval op de Duitse bondskanselier Angela Merkel op de EVP-bijeenkomst in Malta veranderde dat niet. Integendeel, meer en meer EVP-partijen schoven in zijn richting op, zo ook het CDA, met name onder Sybrand Buma.

Gelooft het CDA echt in een staat waar beleid op basis van samenzweringstheorieën wordt gemaakt?

Ik begrijp dan ook dat het waarschijnlijk al te laat is om een beroep te doen op een gedeelde visie van een Europese, multiculturele toekomst. Of te argumenteren dat een strijd voor een christelijk Europa achterhaald is – u bent tenslotte ook bezorgd over ‘de islam’.

Poetins Europese vriend

Toch noemde Buma het kortgeleden nog „heel zorgelijk” dat een Nederlands politicus als Wilders toenadering tot Rusland zoekt. Orbán hoeft die niet meer te zoeken, want hij is Poetins grootste supporter in de Europese Raad. Hij kritiseert openlijk EU-sancties tegen Rusland en sloot een miljardendeal met Poetin over een kerncentrale. Maar misschien ligt dat anders voor buitenlandse politici?

In de befaamde ‘Wildersbrief’ schreef Buma met premier Rutte dat Wilders niet milder maar radicaler was geworden. Zie Wilders’ „minder Marokkanen”. En: „de beledigingen en grove uitspraken gaan onverminderd door.” Wat dat betreft is het CDA dus nog een fatsoenspartij. Maar vindt Buma dan van: „We zien deze mensen niet als moslimvluchtelingen, maar als moslimindringers” (Orbán), of, refererend aan de EU-vluchtelingenquota: „Politiek heeft de Europese normen en waarden verkracht” (Orbáns buitenlandminister Peter Szijjarto).

Alchemist Soros

In de laatste speech van de campagne, vorige week, zei Orbán dat in Brussel, de VN en de „alchemistische werkplaats van George Soros” een zwarte toekomst voor Hongarije wordt bekokstoofd, waarin door de EU opgedrongen massa-immigratie tot armoede en onveiligheid leidt.

„Het is zo helder als de dag: waar er massa-immigratie is, zijn vrouwen in gevaar van gewelddadige aanvallen.” Zijn land, zei hij, moest daarom kiezen tussen de toekomst die de kandidaten van Soros aanboden, en die van Fidesz en christen-democraten. „Voor ons komt Hongarije eerst; voor hen komt George Soros en de kracht die hij biedt op de eerste plaats. Want voor macht en geld zijn ze tot alles in staat.”

Is dit de christen-democratie waar het CDA en de EVP voor staan? Een wereldvisie waarin een Joodse belegger door middel van massa-immigratie een „volksvervanging” wil doorvoeren en een linkse meerderheid wil creëren? Mocht dat zo zijn, dan is de uitsluiting van Wilders en Thierry Baudet hypocriet én contraproductief.

Minderhedenrechten

Of is het CDA nog steeds een liberaal-democratische partij, die staat voor een rechtsstaat waarin minderhedenrechten worden beschermd door een onafhankelijke rechterlijke macht en waar beleid op basis van feiten in plaats van samenzweringstheorieën wordt gemaakt? In het geval van het tweede, wat ik zowel hoop als geloof, is het hoog tijd dat het CDA haar verantwoordelijkheid neemt en voor een uitsluiting van Fidesz in de EVP pleit.

Het slappe excuus van EVP-prominenten als Joseph Daul en Manfred Weber, dat zij Orbán binnen de EVP kunnen matigen terwijl hij daarbuiten zal radicaliseren, is feitelijk onjuist. Orbán is juist de laatste jaren sterk geradicaliseerd en is tegenwoordig de belangrijkste radicaal-rechtse politicus in Europa.

Echter, zijn illiberale kleptocratie is volledig afhankelijk van de Europese miljoenensubsidies die hij als gevolg van de politieke steun van zijn EVP-vrienden binnen zijn corrupte netwerk van partijgenoten en jeugdvrienden kan verdelen. Alleen als de partijen van de EVP weer opstaan voor de kernwaarden van de christen-democratie, en Fidesz haar politieke steun en financiële subsidies ontnemen, is er nog hoop voor de liberale democratie in Hongarije.