Zonder supporters pakt ADO een punt bij Utrecht

In een spectaculaire wedstrijd heeft FC Utrecht op de valreep een punt gepakt tegen ADO Den Haag. In de 94ste minuut schoot Zakaria Labyad uit een vrije trap de 3-3 binnen. Voor de uitploeg was het een vreemde wedstrijd. Vanwege rellen tussen de supportersgroepen in de nacht van zaterdag op zondag besloot de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen om geen ADO-supporters toe te laten. Het uitvak bleef daardoor leeg.

Voor ADO-verdediger Tom Beugelsdijk zorgde het lege vak voor alleen maar voor meer strijdlust. Nadat hij in de 69ste minuut uit een corner de 1-2 binnen kopte, schreeuwde hij het uit voor het vak met Utrecht-supporters. Het zorgde voor woedende reacties bij het thuispubliek.

ADO gevaarlijk via counters

In het begin van de wedstrijd had ADO weinig te vertellen. FC Utrecht was de bovenliggende partij en had een groot aantal kansen, al was ADO via de counter soms wel gevaarlijk. Vlak voor rust zorgde Sander van de Streek voor de verdiende voorsprong voor Utrecht.

Tien minuten na rust kwam de club uit Den Haag via een heerlijke treffer van spits Bjørn Johnsen op gelijke hoogte. In de zestienmeter kapte hij zijn tegenstander uit en schoot de bal onberispelijk hard achter Utrecht-doelman David Jensen. Na de voorsprong door de treffer van Beugelsdijk kwam Utrecht snel weer op gelijke hoogte door een kopbal van spits Gyrano Kerk. De wedstrijd leek te eindigen in een 2-2 gelijkspel totdat ADO vlak voor tijd opnieuw via een counter wist te scoren. Elson Hooi schoot de bal hard in de bovenhoek. Veel fans van Utrecht verlieten al het stadion en misten daardoor de rake vrije trap van Labyad.

