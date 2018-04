Wielrenner Michael Goolaerts overleden na val in Parijs-Roubaix

De Belgische wielrenner Michael Goolaerts is zondagavond in een ziekenhuis in Lille overleden na zijn val in de klassieker Parijs-Roubaix eerder op de dag. Dat meldt zijn ploeg Veranda’s Willems-Crelan op Twitter.

De 23-jarige Belg kreeg een hartstilstand na een val op de kasseistrook van Viesly op 150 kilometer van de finish en moest worden gereanimeerd. Hij werd vervolgens met een helikopter overgebracht naar het ziekenhuis en daar is hij na hele spannende uren om 22.40 uur in aanwezigheid van zijn familie en geliefden overleden.

pic.twitter.com/2kHQHXKBDG — Veranda’s Willems - Crelan Pro Cycling Team (@Snipercycling) 8 april 2018

Zijn ploeg zegt verder geen mededelingen te doen over de dood van de jonge renner zodat zijn naasten de tijd hebben het vreselijke verlies te verwerken.

Goolaerts was in zijn juniorentijd vooral actief als baanwielrenner. In 2017 werd hij prof op de weg bij de kleine ploeg Veranda’s Willems-Crelan Pro Cycling. Vorige week reed hij voor het eerst de Ronde van Vlaanderen en deze zondag maakte hij zijn debuut in de hem uiteindelijk fataal geworden Parijs-Roubaix.

Geschokte reacties uit de wielerwereld

Ondanks het late uur van het bekend worden van het tragische nieuws kwamen direct geschokte reacties van collega-renners. Zoals van de Belg Sep Vanmarcke en zijn Nederlandse generatiegenoot Dylan Groenewegen.

De hele avond hopen op het beste, bang zijn voor het slechtste. Bang dat dit bericht zou komen… Veel sterkte aan Michael’s familie, vrienden en team. Het ga je goed. RIP Michael https://t.co/LFbO0ZGHtn — Sep Vanmarcke (@sepvanmarcke) 8 april 2018

Dit is vreselijk om te horen, sterkte aan de familie.😔 #michael goolaerts — Dylan Groenewegen (@GroenewegenD) 8 april 2018

Ook grote renners als Fabian Cancellara en Alberto Contador die nog niet lang geleden hun carrières hebben afgesloten reageerden via Twitter op het tragische nieuws. Cancellara condoleert zijn familie, vrienden en ploeggenoten en Contador schrijft dat Goolaerts sinds de race was afgelopen niet meer uit zijn gedachten was geweest.

Terrible news….

RIP Michael Goolaerts.

My deep condolences going to his family, friends, and Teammates and the @Snipercycling crew pic.twitter.com/C9YFuZHdMN — Fabian cancellara (@f_cancellara) 8 april 2018

Mi más sentido pésame a los familiares y amigos de Michael Goolaerts, desde que terminó la carrera no he parado de pensar en él. DEP

Goolaerts in triest rijtje

— Alberto Contador (@albertocontador) 8 april 2018

Michael Goolaerts is niet de eerste wielrenner die overlijdt bij het uitoefenen van zijn vak. Zo werd in 2016 zijn landgenoot Antoine Demoité aangereden door een motor tijdens Gent-Wevelgem en ook hij kwam in Lille te overlijden. In 2011 overleefde de eveneens jonge Belg Wouter Weylandt een val in de Giro d'Italia niet.

De dood van Fabio Casartelli in 1995 staat bij veel wielerliefhebbers nog steeds in het geheugen gegrift. De Italiaan viel tijdens de Tour de France in de afdaling van de Col de Portet d'Aspet en overleed op weg naar het ziekenhuis terwijl de koers nog bezig was. Het peloton hoorde pas bij de finish van zijn overlijden.

In een grijs verleden vond de Brit Tommy Simpson de dood op de flanken van de legendarische Mont Ventoux. Bij het monument dat na zijn dood in 1967 werd opgericht op de kale berg in het zuiden van Frankrijk worden nog dagelijks bloemen gelegd door wielerliefhebbers.