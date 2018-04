Volg de race: Verstappen valt uit na veelbelovende start, Vettel leidt in Bahrein

Laatste ronde Bottas op minder dan een seconde. Kan hij een aanval plaatsen?

Nog 3 ronden 55/57 Bottas blijft dichterbij komen. gat naar Vettel nu nog maar 1,4 sec. Hamilton om 12,8; die is gezien. Houdt Vettel het vol? Het is geen man-tot-man gevecht vandaag, maar wel een fraai tactisch steekspel.

Mercedes nu wel sneller, maar niet genoeg 52/57 Nog vijf ronden en zowel Bottas als Hamilton zijn nu sneller dan Vettel, maar het verschil in rondetijden is niet groot genoeg om het gat naar de Duitser te dichten in wat nog resteert van deze race. Althans,zo lijkt het: 1. Vettel

2. Bottas +3,1 sec

3. Hamilton +15,0

Laatste 10 ronden 48/57 Vettel nog steeds aan de leiding met 6,0 sec voorsprong. Zijn rondetijden zijn gelijk aan die van Bottas en dus lijkt een tweede stop alsnog niet nodig. Hamilton 12 sec achter Bottas. MercedesAMGF1 Mercedes-AMG F1 He’s got the bit between his teeth! Valtteri pushing HARD! VET is going to the flag. Can Valtteri do this? #DrivenByEachOther 🇧🇭 #BahrainGP 8 april 2018 @ 16:32 Volgen Mercedes meldt Hamilton dat hij rondetijden in de 1:34 moet rijden omdat ze verwachten dat de banden van Vettel het nog gaan opgeven, maar hij krijgt dat niet voor elkaar; de gehele top 3 bevindt zich momenteel in druk verkeer van achterliggers die snelle rondetijden onmogelijk maken.

Puike race voor Gasly en Toro Rosso Nog ruim tien ronden te gaan maar wat een prestatie van Fransman Pierre Gasly in zijn Toro Rosso. Rijdt op de 4de plaats in een auto die wordt aangedreven door Honda; de motorenleverancier die drie tergend teleurstellende jaren beleefde met McLaren. De overstap naar de Italianen heeft zowel Honda als Toro Rosso goed gedaan.

Stand van zaken 43/57 Vettel heeft het tempo er weer goed in en vergroot zijn voorsprong op Bottas. Als hij dit kan volhouden, lijkt een extra stop voor hem niet nodig. Ferrari zal daar op hopen, want een pitstop zal Vettel zoveel tijd kosten dat beide Mercedesen hem voorbijsteken. Mogelijk is wel dat hij zijn stop bewaart voor de laatste ronden, dan de supersoft band neemt en op dat snelste en meest verse rubber zo het gat dichtrijdt naar Bottas en Hamilton. Dit duo heft in elk geval als opdracht gekregen de druk erop te houden bij Vettel. 1. Vettel

2. Bottas +7,6 sec

3. Hamilton +17,4

4. Gasly 1:09,6

5. Magnussen 1:13,3

VIDEO: de slechte pitstop van Raikkonen

Ferrari verknalt pitstop 38/57 Ongelofelijk. Ferrari verkwanseld de race van Raikkonen. De Fin komt binnen voor zijn tweede stop, maar rijdt alweer weg terwijl de man die zijn rechterachterband moet vervangen nog niet klaar is. Einde race voor Raikkonen. Hoe kon dit misgaan? Medische hulp voor de monteur, die geraakt werd door de band waaraan hij nog werkte: die kwam er maar niet af om vervangen te worden maar Raikkonen reed gewoon weg omdat zijn wagen alweer van de krik werd gehaald.

ScuderiaFerrari Scuderia Ferrari #Kimi7 ’s car retired, we are all waiting to understand our mechanic’s conditions #BahrainGP 8 april 2018 @ 16:13 Volgen

Mercedes gaat het proberen 35/57 Zojuist over de boordradio van Mercedes: Hamilton informeert naar het gat met de Ferrari's en of zij achter hem terecht zullen komen als zij hun tweede pitstop maken. Ja, is het antwoord. maar hij krijgt vervolgens ook te horen dat de Italianen waarschijnlijk hun banden aan het sparen zijn, en hij er een schepje bovenop zal moeten doen.

VIDEO: Vettel neemt leiding over van Hamilton Vettel pakt na zijn pitstop de leiding terug van Hamilton, die daarna zijn (enige) pitstop zou maken.

Het wordt nu tactisch interessant 30/57 Bottas is de grootste troef van Mercedes op dit moment in hun strijd met Ferrari. De Fin heeft op dit moment minder dan 5 sec achterstand op de foutloos leidende Vettel. De Duitser zal naar alle waarschijnlijkheid echter nog een stop moeten maken, waar Bottas naar verwachting de race uitrijdt op de huidige set banden. Beiden rijden nu dezelfde rondetijden, terwijl Vettel op zijn snellere soft band tijd zou moeten winnen. Het kan zijn dat hij zijn banden probeert te sparen terwijl hij wel een gaatje houdt naar Bottas toe, en zodoende niet nog een tweede keer naar binnen hoeft. Met nog 27 ronden te gaan kan er nog van alles gebeuren. Feit is dat wanneer Ferrari Vettel en Raikkonen de race wil laten uitrijden op de soft band, zij meer ronden zullen moeten volbrengen op dat rubber dan Hamilton deed in zijn eerste stint tot zijn pitstop, waarin hij op het einde elke ronde fors tijd verloor.

Ook éénstopper voor Hamilton 27/57 Hamilton nu binnen voor zijn pitstop: hij kiest net als Bottas voor de medium band. Hierop zal hij proberen de race uit te rijden zonder een tweede pitstop te moeten maken. Hij keert op P4 terug op de baan.

Hamilton leidt, Bottas op nieuwe banden 24/57 Ondertussen in Bottas ook naar binnen geweest en hij heeft opvallend genoeg gekozen voor de hardste band die dit weekend aanwezig is: de medium compound. Hamilton rijdt nog steeds rond op de soft van - een tikje minder duurzaam en sneller dan de medium - en heeft zodoende nu even de leiding. Vettel zit wel al op zijn achtervleugel. De Duitser dus op de supersoft; de zachtste compound dit weekend die veel grip biedt maar minder lang meegaat. De keuze van Mercedes om Bottas op de hardste band weg te sturen duidt op een strategie waarbij de Fin zijn enige stop van de avond heeft gemaakt, terwijl we niet gek moeten opkijken als Vettel nog een keer naar binnen moet. Mercedes zal hopen op die manier vóór Vettel terecht te komen.

Reactie Verstappen: Hamilton rijdt tegen mijn wiel op Verstappen heeft een eigen lezing van het incident met Hamilton, wat natuurlijk zijn goed recht is. Tegenover Ziggo Sport stelt de Nederlander dat Hamilton hem te weinig ruimte gaf nadat hij bij de Brit binnendoor was gekomen. "Hij wilde buitenom en zijn plek op die manier zo niet afgeven, maar rijdt tegen mijn wiel op. Terwijl er nog genoeg ruimte was voor hem. Door die tik brak het differentieel. Ik voelde het al direct en toen ik eenmaal uitstapte zag ik dat er ook een gat in de bodemplaat zat." Hier nog eens de beelden:

Eerste pitstop van de leider 19/57 Vettel is de eerste van de voorste wagens die naar binnen komt voor nieuw rubber. Hij kiest voor de soft band, het type waar Hamilton op gestart is. Vettel keert terug op P3, omdat Raikkonen direct na hem ook z'n pitstop maakt.

Ricciardo: de Red Bull schakelde zichzelf uit In een reactie tegenover Ziggo Sport laat Daniel Ricciardo weten dat zijn Red Bull zichzelf uitschakelde door een gestaakte toevoer van stroom; waarschijnlijk de accu die het begaf.

Stand van zaken 18/57 Op een derde van de race dicteert Sebastian Vettel in zijn Ferrari het tempo. Hij managed een gaatje naar Valtteri Bottas, die op zijn beurt een aardig verschil heeft opgebouwd met Kimi Raikkonen (Ferrari). Lewis Hamilton knabbelt vanaf P4 telkens wat van zijn achterstand af en zit op minder dan 6 tellen van Raikkonen, waar dat eerder nog ruim 8 sec was. 1. Vettel

2. Bottas

3. Raikkonen

4. Hamilton

5. Hartley

6. Ericsson

7. Grosjean

8. Gasly

9. Magnussen

10. Hülkenberg

VIDEO: de drieklapper van Hamilton 12/57 Met één actie passeerde de regerend wereldkampioen dus drie man. Een ronde later gingen Magnussen en Gasly eraan. Fraaie actie, maar Hamilton heeft nog meer nodig wil hij de schade ten opzichte van leider Vettel minimaliseren.

Hamilton naar P4 10/57 Tien ronden onderweg en wat een begin van de race! Exit het complete Red Bull-team en Hamilton inmiddels op de 4de plaats. Vettel leidt stoïcijns, hij heeft een comfortabele voorsprong van 3 sec opgebouwd op Bottas. Raikkonen zit daar ook weer ruim 3 tellen achter, terwijl Hamilton dan volgt op ruim 8 sec. Stoffel Vandoorne heeft een vroege pitstop gemaakt en is voorlaatste op dit moment.

VIDEO: Verstappen rijdt lek op Hamilton

Verstappen valt uit in GP van Bahrein 7/57 Zeven ronden heeft het geduurd maar nu is ook de race van Max Verstappen voorbij. Wat is er aan de hand bij Red Bull, dat net ook al Daniel Ricciardo weg zag vallen.

redbullracing Red Bull Racing Following on from Daniel's Lap 2 retirement, Max pulls to the side of the road to make it a double DNF 😫. #BahrainGP 8 april 2018 @ 15:24 Volgen

Race hevat 5/57 De race is weer onderweg en Hamilton pakt direct drie man in één actie. Aan het einde van het rechte stuk op start-finish rijdt hij zo Magnussen, Hülkenberg en Alonso voorbij. P5 nu voor hem. Vettel leidt nog steeds, voor Bottas en Raikkonen.

Race geneutraliseerd 4/57 De virtual safety car is van kracht om de wagen van Ricciardo te kunnen ruimen. Verstappen heeft de pit inmiddels bereikt en laat een setje supersofts monteren. De Nederlander ligt nu op de laatste plaats met bijna een minuut achterstand op de coureur voor hem.

Drama voor Red Bull 3/57 Net na een uitstekende start verliest Verstappen weer het geduld en wil te veel: bij een inhaalpoging op Hamilton raakt hij de wereldkampioen en houdt er een lekke band aan over. tegelijkertijd strandt de Red Bull van teamgenoot Daniel Ricciardo.

Goed estart Verstappen in Bahrein Ronde 1 van 57: De start verloopt voor vrijwel alle coureurs goed> Vettel behoudt de leiding, Bottas pakt wel een plekje af van Raikkonen. Hamilton verliest zowaar een plaats en Verstappen maakt het hem moeilijk.

En daar gaan ze Formatieronde is onderweg. Alle wagens komen van hun plek, geen problemen tot dusver. Rustig aan nu richting de grid voor de echte start van de grand prix.

Nog even de huidige stand in het WK 1. Sebastian Vettel 25 punten

2. Lewis Hamilton 18

3. Kimi Raikkonen 15

4. Daniel Ricciardo 12

5. Fernando Alonso 10

6. MAX VERSTAPPEN 8

7. Nico Hülkenberg 6

8. Valtteri Bottas 4

9. Stoffel Vandoorne 2

10. Carlos Sainz 1

Nog 5 minuten Het is bijna zover: om 17.10 uur rollen de bolides van hun startplek voor de formatieronde en vervolgens leggen twintig coureurs hun bijna 1.000pk op het hete asfalt van het Bahrain International Circuit. Kan regerend kampioen Lewis Hamilton snel naar voren komen vanaf P9, optimaliseert WK-leider Sebastian Vettel zijn uitstekende uitgangspositie voor deze race? En wat kan Max Verstappen vanaf plek 15?

Lange rechte stukken en interessante bochten Verder is er een aanzienlijk meer kans op inhaalacties dan in Melbourne: het circuit in Sakhir kent een paar lange rechte stukken en uitremacties mogelijk maken. Uit verleden jaren, en de eerder verreden Formule 2-races dit weekend, weten we ook dat het circuit in Bahrein een paar bochten heeft die op verschillende manieren genomen kunnen worden zodat een coureur na ingehaald te zijn meteen kan terugslaan.

Wat kunnen we verwachten? In elk geval redelijk wat pitstops. Het asfalt in Bahrein en de warmte die daar ook ‘s avond snog voelbaar is, maken dat de bandenslijtage hoog ligt. Hamilton en Verstappen starten op de soft band, waar de top 10 op de minder duurzame supersoft begint. Dit levert in het begin meer grip, maar Hamilton en Verstappen kunnen flink klimmen zodra de supersofts het begeven en zij langer door kunnen op hun soft banden. In Bahrein is er altijd een aanzienlijke kans op crashes en andere malheur, dus de (virtual) safety car wordt hier nogal eens ingezet. Ook deze kan een rol spelen bij de pitstopstrategieën.

De startopstelling De kwalificatie verliep niet alleen voor Max Verstappen teleurstellend, ook de Belg Stoffel Vandoorne zal na zijn 9de plek in Melbourne op meer dan P14 hebben gerekend. 1. S. Vettel - Ferrari

2. K. Räikkönen - Ferrari 3. V. Bottas - Mercedes

4. D. Ricciardo - Red Bull 5. P. Gasly- Scuderia Toro Rosso

6. K. Magnussen - Haas 7. N. Hulkenberg- Renault

8. E. Ocon - Force India F1 9. L. Hamilton - Mercedes

10. C. Sainz Jr. - Renault

…

14. S. Vandoorne - McLaren

15. M. VERSTAPPEN - Red Bull

Mercedes in de verdrukking Waar Lewis Hamilton en zijn Mercedes veertien dagen geleden in Melbourne nog oppermachtig leken tot een safety car-situatie hem een zeker lijkende zege kostte, is het dit weekend anders. Al tijdens de trainingen op vrijdag wist hij het tempo van de Ferrari’s niet te evenaren en zelfs zonder de vijf plaatsen gridstraf zou Hamilton ‘slechts’ als 4de hebben mogen starten. Komend vanaf P9 zal het voor de Brit vandaag vooral gaan om schadebeperking, want met de politiek binnen Ferrari lijkt het onwaarschijnlijk dat Kimi Raikkonen mag winnen ten koste van stalgenoot en WK-leider Sebastian Vettel. Mercedes moet hopen op een goede start van Valtteri Bottas, die vanaf P3 start. Weet de Fin zich tussen of zelfs vóór de Ferrari’s te wurmen, kan hij mogelijk een rol spelen in de inhaalrace die Hamilton te wachten staat.

Avondrace, maar het blijft warm De race in Bahrein is sinds enkele jaren een avondrace die onder kunstlicht wordt verreden. Terwijl alle coureurs op dit moment hun garage verlaten en hun installatierondes rijden om straks plaats te nemen op de startgrid, zullen zij er ondanks de invallende duisternis toch niet bepaald koeltjes bij zitten. Het blijft de komende uren tot boven de 25 graden Celsius.

F1 Formula 1 #F1 https://t.co/zaIx9Iizzg Temperature dropping, sun setting... A beautiful evening for a motor race 🌃 #BahrainGP 8 april 2018 @ 14:48 Volgen

Verstappen: ineens 150pk meer De crash van Max Verstappen tijdens de kwalificatie gisteren vertoonde gelijkenissen met hoe hij twee weken geleden in Australië ook al in de rondte ging. Toen bleef hij zonder schade, nu eindigde hij in de bandenstapels. “Het was erg ongelukkig. Je gaat voorzichtig op het gas en ineens kreeg ik 150pk extra”, liet hij op zijn website weten.

Vettel behoudt momentum met pole in 200ste GP In zijn 200ste grand prix start de winnaar van de eerste race vanaf pole. Sebastian Vettel heeft naast zich Ferrari-secondant Kimi Raikkonen. Verstappen begint vanaf de 15de plaats: geen ideale uitgangspositie, maar anderzijds mag van hem een ouderwetse inhaalrace verwacht worden. "De racesnelheid is goed en je kunt hier inhalen. Met een beetje geluk en een safetycar zou een plek in de top vijf mogelijk kunnen zijn”, keek hij vooruit.

Hamilton begint met achterstand De kwalificatie verliep gisteren teleurstellend voor zowel regerend wereldkampioen Lewis Hamilton als Max verstappen. Eerstgenoemde wist vooraf al dat hij vijf plaatsen teruggezet zou worden omdat hij van versnellingsbak moest wisselen. Een versnellingsbak moet volgens de regels zes races op rij meegaan. De Mercedes-coureur start nu als 9de.