Twee Nederlandse gewonden bij aanslag Münster

Bij het incident in Münster zaterdag, waarbij een man met een bus inreed op een terras, zijn twee Nederlanders gewond geraakt. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken zondagochtend.

Volgens de verklaring van het ministerie liggen beide slachtoffers in het ziekenhuis. Eén van hen zou in kritieke toestand verkeren. Er wordt geen verdere informatie gegeven over de identiteit van de Nederlanders, wel staat het ministerie “in nauw contact met de familie van de slachtoffers.” Eerder meldden autoriteiten dat er één Nederlands slachtoffer bekend was, een vrouw die met lichte verwondingen naar het ziekenhuis was gebracht.

Motief van dader nog onbekend

In Münster reed een 48-jarige man zaterdag met een kampeerbusje in op het publiek van een druk terras. Daarbij kwamen twee mensen om, meer dan twintig mensen raakten gewond. De dader schoot later zichzelf dood.

Er is tot nu toe nog niets bekend over het motief van de dader, heeft de Duitse politie laten weten. De man handelde volgens de politie alleen. Er zou ook geen sprake zijn van een terroristische daad. Duitse media schreven zaterdag dat de man psychische problemen had en meerdere zelfmoordpogingen had gedaan.

In het kampeerbusje hebben agenten het vuurwapen gevonden waarmee de dader zichzelf doodschoot, een nepwapen en vuurwerk. Ook het appartement van de man is doorzocht. De Duitse politie heeft zondagochtend vroeg het voertuig weggehaald bij het terras.