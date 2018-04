Rechtbank en OM in conflict over zaak roofovervallers

Tussen het Openbaar Ministerie en de rechtbank van Noord-Nederland is een ernstig verschil van mening ontstaan over de beoordeling van fouten die een officier van justitie heeft gemaakt bij de berechting van gewelddadige overvallers.

De rechtbank besloot vrijdag drie overvallers een „aanzienlijke strafvermindering” te geven van enige jaren en één overvaller vrijuit te laten gaan omdat de officier van justitie in deze zaak, Agnes de Vries, „doelbewust een aantoonbaar onjuiste getuigenverklaring” aan het dossier in deze zaak toevoegde. Het ging om de berechting van overvallers op een woning in het Drentse dorp Gees op 30 juni 2016 waarbij een 69-jarige bewoner om het leven kwam.

In ongekend felle bewoordingen leverde de rechtbank in het vonnis kritiek op het handelen van de officier van justitie. De rechters spraken van „ernstig en kwalijk” optreden van de aanklager. Ze had een verklaring gebruikt van een getuige die toegezegd had gekregen dat haar verhaal slechts als achtergrondgesprek zou worden gebruikt. In het proces-verbaal werd bovendien geknoeid met de datum en de locatie van het verhoor.

Vormfouten

Het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland heeft in een schriftelijke verklaring zaterdag de ernst van de verwijten tegengesproken. Volgens het OM is er slechts sprake geweest van „vormfouten” en heeft de officier van justitie nimmer beoogd de rechtbank te willen misleiden. „Het Openbaar Ministerie herkent zich dan ook niet in de formulering in de vonnissen van de rechtbank dat de officier van justitie bewust een onjuist proces-verbaal in het dossier heeft opgenomen en daarmee zodanig misleidend heeft gehandeld dat de kern van het strafproces wordt geraakt.”

De officier van justitie Agnes de Vries werkt inmiddels niet meer bij het arrondissementsparket Noord-Nederland. Ze is gepromoveerd naar de functie van advocaat-generaal bij het ressortsparket Leeuwarden/Arnhem. Volgens een woordvoerster van het OM wisselde De Vries „om persoonlijke redenen” van baan. „Het heeft niets met dit onderzoek te maken.”

Door de fouten die de officier van justitie maakte, besloot de rechtbank vrijdag twee geweldplegers geen gevangenisstraf van 15 jaar op te leggen, maar van 12 jaar. Een andere verdachte kreeg 6 jaar in plaats van 7 jaar. In een zaak werd het OM niet-ontvankelijk verklaard. Deze verdachte heeft door het handelen van de officier van justitie „zeer waarschijnlijk een tijd ten onrechte in voorlopige hechtenis doorgebracht”.

Het OM bestrijdt de lezing van de rechtbank, maar heeft nog niet besloten of ze in hoger beroep gaat. Het gaat volgens justitie om een omvangrijke zaak met „gecompliceerde rechtsvragen”. Dat vergt eerst „uitgebreide bestudering” voordat tot hoger beroep kan worden besloten.