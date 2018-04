De Slowaak Peter Sagan is zondag winnaar geworden van Parijs-Roubaix. De renner van Bora-Hansgrohe ging op ruim 50 kilometer van de meet solo op weg naar de vroege vluchters. Op het Velodrome in Roubaix versloeg hij de laatst overgebleven vroege aanvaller, Zwitser Silvan Dillier, in de sprint. Niki Terpstra, vorige week nog winnaar van de Ronde van Vlaanderen, werd derde.

Peter Sagan 🇸🇰 wint Parijs-Roubaix! Een enkele aanval was genoeg voor een waanzinnige zege! #ParisRoubaix pic.twitter.com/JWq870fTKM — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 8 april 2018

De 116de editie van Parijs-Roubaix zal niet de boeken ingaan als de meest spectaculaire. De koers kende een traditioneel verloop met een groep vroege vluchters die lange tijd voorop mochten blijven maar geleidelijk aan uitdunde op de kasseien.

Na de eerste scherprechter, het Bos van Wallers, probeerde Philippe Gilbert het met een aanval. Hij kwam echter niet weg, ploeggenoot Zdenek Stybar evenmin. Op ruim 50 kilometer van de meet was het Sagan die met een solo naar de koplopers reed. Het uitgedunde peloton reageerde niet op de aanval en liet Slowaak en zijn medevluchters begaan. Al snel had hij zo’n 45 seconden voorsprong.

Achterin keek men vooral naar Quick-Step, de ploeg van Terpstra die het voorjaar domineert. Van een georganiseerde jacht op de koplopers was echter nauwelijks sprake, waardoor Sagan seconde voor seconde uitliep. Op Carrefour de l’Arbe, een van de zwaarste kasseistroken, probeerde de Slowaak Dillier nog te lossen maar de Zwitser bleef taai aanklampen. Uiteindelijk versloeg Sagan hem relatief gemakkelijk op de wielerbaan in de sprint.

Terpstra sleurde nog wel aan de groep achtervolgers, maar dichterbij kwam de Nederlander niet. Net voor het velodrome reed hij weg uit de groep en stelde de derde plek, op iets minder dan een minuut van Sagan, veilig. “Het was niet goed dat we de demarrage van Sagan mistten, maar misschien was het podium wel het hoogst haalbare”, zei een enigszins teleurgestelde Terpstra tegenover het Vlaamse Sporza.

Hartstilstand

Traditioneel werd Parijs-Roubaix ook gekenmerkt door een fors aantal valpartijen en lekke banden. Daar kwam nog eens een veel ernstiger incident bovenop: wielrenner Michael Goolaerts (23) viel en kreeg daarna een hartaanval. De Belg is ter plekke gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Zijn ploeg Veranda’s Willems-Crelan heeft nog geen nadere mededelingen gedaan.